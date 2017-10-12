Ülkemiz gençlerle ileri ekonomiye kavuşacak

“Bu Gençlikte İş Var” kampanyası çerçevesinde düzenlenecek panel için Kayseri’ye gelen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin ve beraberindeki heyet, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven’i ziyaret etti.

Genç girişimcilere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, “Genç girişimcilere verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz. Ülkemizin geleceği genç girişimcilerdir. Eğer ülkemiz gelişecek ve kalkınacaksa, ileri ekonomi ülkeleri düzeyine gelecekse, bunu gençlerimiz yapacaklar. Güzel bir proje. İnşallah önümüzdeki yıllarda buna katılım daha fazla olur ve özellikle teknolojik ürünlerin çıkmasına ve bunun yaygınlaşmasına vesile olur diye ümit ediyoruz. Türkiye gibi bir ülkenin başka ülkelerin taşeronluğunu yapmaması gerekiyor. Kendi teknolojilerini üretmesi ve onları pazarlaması gerekiyor. Bunun içinde TÜSİAD’a çok önemli görevler düşüyor. Özellikle Anadolu’daki yatırımcıların ekonomik büyüklükleri küçüktür” diye konuştu.

Kayseri’nin Anadolu’da çok özel bir yerinin bulunduğunu kaydeden TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin ise “Kayseri, Anadolu’da bir numara. Bu anlamda gerçekten çok özel bir yeri var. Biz bunu daha da pekiştirmek için geldik. Kayseri çok önde gelmesine rağmen lansmanlarımızdan birini yine burada yapıyoruz. Kayseri’nin girişimcileri ve çok değerli üniversiteleri var. Eko sistemin her ayağı noktasında burası daha da yatırım yapılması gereken bölge diye seçtik” ifadelerini kullandı.

Genç girişimcileri cesaretlendirmek istediklerini belirten Özyeğin, “Eğitim kamplarımızda da farklı içeriği olan akademik yaklaşımlarla da girişimcilerin bu yatırımı yaparken iş planlarını doğru yapmalarına yardımcı olmak, eksikliklerini görmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Göz göre göre hata değil ama hesaplanmış hatayı onlar adına bir tecrübe olmak için buradayız” diyerek sözlerine son verdi.

İHA

