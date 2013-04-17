Ülkücü İşçilerde Bayrak Değişimi

Kongreye MHP İl Yönetimi başta olmak üzere Kocasinan ve Melikgazi İlçe Teşkilatı yönetimleri ile destek verdi.

Kongrede konuşma yapan Ülkücü İşçiler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hakan Bademli, derneğin kuruluş amacının işçi haklarını savunmak olduğunu ifade etti.

Ülkücü İşçiler Derneği Kayseri Şube Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Cıngıllı ise, işçilerin haklarını en iyi şekilde savunacaklarını ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Resul Şahin ise kongrede yaptığı konuşmada, “ Bu dernekler, Başbuğumuz Merhum Alparslan Türkeş tarafından kurulan derneklerdir, bu dernekler işçilerin haklarının savunulduğu derneklerdir” dedi. Şahin ayrıca Derneğin İl Yönetimi ile ortak hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Göreve gelen Ülkücü İşçiler Derneği Yeni Yönetimi ve Ülkücü İşçiler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hakan Bademli Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Eke, yeni yönetime başarılar diledi.