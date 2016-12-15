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Üniversitelilere müjde!

İŞKUR 6 milyon üniversite öğrencisine ayda bin 300 lira para kazanabileceği iş imkânları sağlamak için harekete geçti. Deneyim kazandırmak için başlattığı proje 81 ile yayılacak.

Üniversitelilere müjde!
Hükümet, ekonomik ve siyasi olarak tarihinin en büyük saldırısı altındaki Türkiye'de, bir taraftan ekonomiyi canlandırmak için harekete geçerken, diğer yandan da istihdamı artırma çalışmalarını hızlandırdı. İŞKUR 6 milyon üniversite öğrencisine ayda bin 300 lira para kazanabileceği iş imkânları sağlamak için harekete geçti.
81 ilde uygulanacak
Üniversiteli gençlere deneyim için İŞKUR tarafından başlatılan eğitim programı 81 ile yaygınlaştırılıyor. Kendilerine en yakın İŞKUR birimine giderek başvuruda bulunan gençler, okul saatlerine göre işverenle birlikte çalışma saatini belirleyebilecek. İsteyen üç ay isteyen daha uzun süre çalışabilecek. Program kapsamında iş tecrübesi edinecek olan gençlerin kredi ve bursları kesilmeyecek.
(haberler.com)
 
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