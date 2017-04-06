Üreticilere budama eğitimi

Eğitim Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü elemanlarından Ziraat Yüksek Mühendisleri Kemal Gül ve Mahmut Güneş tarafından, bir üreticinin bahçesinde gerçekleştirilen eğitime Hacılar İlçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Eğitim; budama nedir, niçin yapılır, neler amaçlanır, nasıl yapılmalıdır sorularına cevap niteliğinde olurken, değişik türdeki meyve ağaçlarında klasik, bodur ve yarı bodur budama şekilleri gösterildi. Söz konusu eğitimlerde dikim, şekil, verim ve gençleştirme budamalarına ilişkin ayrıntılar ele alınmış olup yaz ve kış budamaları hakkında da bilgiler verilmiş ve ağaçlara uygulama yapıldı.

Ayrıca üreticilerimizin zihninde oluşan tarımı ve kurumu ilgilendiren birçok husus ele alınmış olup aydınlatıcı bilgiler verildi.

Haber: Muhammet Furkan Şahin

