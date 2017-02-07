Üreticilere eğitim verildi

Yahyalı’da üreticilere İlçe Müdürü Serdar Alıcı, Ziraat Mühendisleri Yasin Emrah Akpınar, Hakan Yılmaz ve Mustafa Erdoğan tarafından 88 saat süren budama eğitimi verildi. Eğitimin sonunda ise 55 kursiyere sertifikaları verildi.

Ayrıca İlçe Müdürlüğü tarafından açılan “Sürü Yönetimi” kursu da 120 saatlik programını tamamladı. Veteriner hekimlerden Abdullah Altınsoy tarafından verilen eğitime katılan 19 kursiyere de eğitimlerini eksiksiz tamamladıkları için sertifikaları takdim edildi.

Haber: İlter Sağırsoy

