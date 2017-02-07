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Üreticilere eğitim verildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Yahyalı İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi ortaklığıyla üreticilere "Meyve Ağaçlarında Budama" eğitimi verildi.

Üreticilere eğitim verildi
Yahyalı’da üreticilere İlçe Müdürü Serdar Alıcı, Ziraat Mühendisleri Yasin Emrah Akpınar, Hakan Yılmaz ve Mustafa Erdoğan tarafından 88 saat süren budama eğitimi verildi.  Eğitimin sonunda ise 55 kursiyere sertifikaları verildi.
Ayrıca İlçe Müdürlüğü tarafından açılan “Sürü Yönetimi” kursu da 120 saatlik programını tamamladı. Veteriner hekimlerden Abdullah Altınsoy tarafından verilen eğitime katılan 19 kursiyere de eğitimlerini eksiksiz tamamladıkları için sertifikaları takdim edildi.
Haber: İlter Sağırsoy
 
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