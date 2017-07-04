Üretim reform paketi teşvik edilmeli

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, resmi gazetede yayınlanarak 01 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren, 7033 nolu Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kanun tasarısının TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinden hemen sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi gazetede yayınlandığını hatırlatan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, bu kanunla birlikte sanayicilerin yıllardır şikayet ettiği bir çok sorunun çözüldüğünü belirterek, “Üretim Reform Paketi yatırımcılarımızın önünü açacak, Türkiye’nin kalkınmasını hızlandıracak, daha da önemlisi ilk çeyrekte yakalanan yüzde 5’lik büyüme ivmesine katkı sağlayacaktır. Sanayicilerin Mali yüklerini azaltan tasarının yasalaşmasına destek veren başta Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz olmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk Özlü’ ye, TOBB Başkanımıza, milletvekillerimize, kurum ve kuruluşlarımıza tüm sanayicilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Üzerinde bir yıldır çalışılan 90 maddelik Üretim Reform Paketi’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte kanunlaşan maddeler hakkında bilgi veren Başkan Büyüksimitci, “Yürürlüğe giren paketle birlikte, sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin elektrik tüketimlerinden yüzde 2’lik TRT payı alınmayacak. Aynı belgeye sahip sanayiciler, emlak vergisi de ödemeyecek. Planlı sanayi alanlarındaki satışlarda damga vergisi ve harçları kaldırıldı. Yerli üretici desteklenecek, kamu ihalelerinde yüzde 15 fiyat avantajı sağlanacak. Ayrıca, şehir içinde kalan sanayi siteleri de şehir dışına taşınmış olacak. Yıllardır sanayicilerimizin talebi olan OSB’lerin demiryolları ile bağlantıları yapılmış olacak” diye konuştu.

Yasalaşan tasarı ile birlikte, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki OSB'lerde yer alan parsellerin, tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebileceğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, hizmet ve destek alanları haricinde OSB'lerde yer alan her bir parselde, bir katılımcı ya da katılımcının kiracısının üretim yapabileceğini söyledi.

Sanayi işletmelerinin hafta tatillerinde çalışabilmek için belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluluğunun da kalktığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, yükseköğretim kurumları, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu, özel sektör ile işbirliği yaparak, üretilen bilgi, yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına alarak, uygulamaya aktarmak üzere sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabileceğini de belirtti.

Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde çok ciddi teşvikler verildiğini ve korumacılık tedbirlerinin arttığını kaydeden Başkan Büyüksimitci, ülke olarak bizimde hem mevcut yatırımları korumak ve geliştirmek hem de yeni yatırım yapılmasını sağlamak için kapsamlı bir teşvik uygulaması ile bu Üretim Reform Paketi’nin desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İHA