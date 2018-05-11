Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Üretim ticaret kabuk değiştiriyor ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Vizyoner Lider Eğitimi programına katılarak üretim ve ticaretteki değişime vurgu yaptı. Başkan Çelik, bu değişime ayak uydurabilmek için her alanda daha donanımlı olmak gerektiğini vurguladı.

“Üretim ticaret kabuk değiştiriyor ”
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Vizyoner Lider Eğitimi Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı.
Burada yaptığı konuşmada dünyada ekonomi savaşları yaşandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Kapitalizmin en sert şekilde kendini hissettirdiği böyle bir dünyada Türk sanayicisi ve iş adamlarının ihracatta rekorlar kırarak büyümesi önemli bir başarı” dedi. Bu başarının devam etmesi için kendimizi yetiştirmemiz gerektiğini ifade eden Başkan Çelik, üretim ve ticaretin kabuk değiştirdiğini vurguladı. Paradan para kazanma veya stoktan para kazanma döneminin geçtiğini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “AK Parti iktidarına kadar olan spekülatif para kazanma dönemi bitti. Ekonomi reel değerlerine oturdu. Böyle olunca ara toptancı kalktı. Bir dönem sonra bayilik sistemi de azalmaya başladı. Asıl önemli değişiklik ise e ticaret ile yaşandı. E ticaretin başlamasıyla mağaza satışı da aşağı inmeye başladı. Avrupa ve Amerika adeta AVM çöplüğü haline geldi. Ticaretteki gibi üretimde de inovasyonla, model ve teknoloji olarak ürününüze geliştiremiyorsanız piyasadan kalkıyorsunuz. Mutlaka kendimizi üretimde de yenilememiz gerekiyor” diye konuştu.
Piyasada ayakta durmanın tek yolunun yetişmiş insan olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, düzenlenen eğitim programlarının bu açıdan önemli olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, eğitim seminerinde daha sonra MÜSİAD Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu’nun da aralarında bulunduğu katılımcılara sertifikalarını verdi.
Kurum Haberi
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.