“Üretim ticaret kabuk değiştiriyor ”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Vizyoner Lider Eğitimi Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı.

Burada yaptığı konuşmada dünyada ekonomi savaşları yaşandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Kapitalizmin en sert şekilde kendini hissettirdiği böyle bir dünyada Türk sanayicisi ve iş adamlarının ihracatta rekorlar kırarak büyümesi önemli bir başarı” dedi. Bu başarının devam etmesi için kendimizi yetiştirmemiz gerektiğini ifade eden Başkan Çelik, üretim ve ticaretin kabuk değiştirdiğini vurguladı. Paradan para kazanma veya stoktan para kazanma döneminin geçtiğini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “AK Parti iktidarına kadar olan spekülatif para kazanma dönemi bitti. Ekonomi reel değerlerine oturdu. Böyle olunca ara toptancı kalktı. Bir dönem sonra bayilik sistemi de azalmaya başladı. Asıl önemli değişiklik ise e ticaret ile yaşandı. E ticaretin başlamasıyla mağaza satışı da aşağı inmeye başladı. Avrupa ve Amerika adeta AVM çöplüğü haline geldi. Ticaretteki gibi üretimde de inovasyonla, model ve teknoloji olarak ürününüze geliştiremiyorsanız piyasadan kalkıyorsunuz. Mutlaka kendimizi üretimde de yenilememiz gerekiyor” diye konuştu.

Piyasada ayakta durmanın tek yolunun yetişmiş insan olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, düzenlenen eğitim programlarının bu açıdan önemli olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, eğitim seminerinde daha sonra MÜSİAD Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu’nun da aralarında bulunduğu katılımcılara sertifikalarını verdi.

Kurum Haberi



