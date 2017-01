Ürettikçe güçleneceğiz Arven Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Say, “15 Temmuz ihaneti ile hem ekonomimize hem de sanayi kollarımıza sekte vurulmaya çalışıldı.” diyerek ülkemizdeki olumlu havanın, ilerleme yönündeki hareketlerin ve üreten bir Türkiye haline gelmemizin düşmanlarımızı tedirgin ettiğini söyledi. Say “Türkiye’ye güvenenler Türkiye için üretenlerdir.” dedi.

Kayseri’de inşaat sektörünün öncü ve lider firmalarından olan Arven Yapı Endüstrisi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Say, güncel gelişmeleri değerlendiren yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Say; “2016 yılının ilk yarısı ülkemizdeki tüm sektörlerde çarkların iyi yönde ivmeler kazandığı bir zaman dilimi oldu. Ancak biz yüzlerce yıldır tüm dünya gözlerinin üstünden ayrılmadığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Ülkemiz tarihin tüm dönemlerinde medeniyetler beşiği olmuş bir konuma sahip. Bu nedenle de ihanetin her türlüsüyle karşı karşıyayız. Ülkemizdeki olumlu hava, ilerleme yönündeki hareketler, üreten bir Türkiye haline gelmemiz düşmanlarımızı tedirgin etti. 15 Temmuz ihaneti ile hem ekonomimize hem de sanayi kollarımıza sekte vurulmaya çalışıldı. Ancak devletimizin de desteği ile çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürdük. Çünkü biliyoruz ki ürettikçe güçleneceğiz. Biliyoruz ki Türkiye için üretmek gerekiyor ve hız kesmeden yatırıma devam diyoruz .” dedi.

“Kriz yaratma çabalarını boşa çıkartacağız”

Say, “Faiz lobisine vatandaşımızı kurban etmemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz ve istiyoruz ki hemşerilerimiz, bizden güvenini esirgemeyen halkımız faiz artışlarından, yüksek oranlardan etkilenmesin. Şu anda Talas, Sümer, Yeni Pervane gibi merkezi noktalara yakın lokasyonlarda çalışmaları devam eden projelerimizde, banka kredisiz 38 AY-48 AY gibi vadeler sunuyoruz. Yakın zamanda İldem Bölgesinde de sosyal donatıların bulunduğu site konseptinde yepyeni bir projeye daha başlayacağız. Dövize inat işte fırsat sloganıyla alışılmışın dışında site konseptindeki projeleri şehrimize kazandırmaya devam ediyoruz. Bu projemizde de yine ödeme kolaylıklarımızı kendi vadelerimizi sunmaya devam edip vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Halkımız da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile dolar ve Euro yatırımlarından uzaklaşmaya başladı. Biz öncesin de de tüm gayrimenkul satışlarımızı milli değerimiz Türk Lirası üzerinden yaptık. Bu süreçte yurtdışında yaşayan gurbetçilerimizi de ülkemize yatırım yapmaya davet ediyoruz. En güzel ev vatanımız, başka Türkiye yok. Her zaman olduğu gibi bu kriz yaratma çabalarını da el ele boşa çıkartacağız.”

“Başaramayacaklar…”

Terör saldırılarına da değinen Orhan Say “15 Temmuz ihanetini denediler, başaramadılar. Bugün ülkemizi terörle sindirmekten umut duyar hale geldiler. Şehrimizin göbeğinde bir bomba patladı. Kahraman 1. Komando Tugayımızı, silahsız Mehmetçiklerimizi hedef aldılar. Daha önce de İstanbul’da Çevik Kuvvet personeline saldırdılar. Reina saldırısı ile canımızı yakmaya, insanları ayrıştırmaya çalıştılar. Bu arada 15 Temmuz darbe girişimi karşısında yiğitçe duran, Reina saldırganının yakalanmasında büyük emekleri olan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Sayın Dr. Mustafa Çalışkan bey ve ekibini üstün başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Daha önce nasıl başaramadılarsa bizi parçalamayı, bugün de biz dimdik durdukça, devletimiz kararlılığını sürdürdükçe başaramayacaklar.” diyerek sözlerini tamamladı.

