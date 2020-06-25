“Ürün Çeşitliliğini Artırmalıyız”

ASKON Kayseri teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı İlker Barlı öncülüğünde yapılan ziyaretlere ilişkin yapılan açıklamada sürece dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Barlı, “07-08 Mart tarihinde Kültepe Ekonomi Zirvesi’ni sayın bakanımız Mustafa Varank Bey’in katılımı ile düzenlemiştik. Sayın Varank konuşmasında pandemi sürecine hazırlıklı olmamız gerektiğini ve hijyenin ön plana çıkacağını vurgulamıştı. 11 Martta ise Türkiye’de ilk corona virüs tespit edildi. Yaklaşık üç aydır böyle bir süreçten geçiyoruz. Dernek olarak bu süreçte ikili ilişkileri durdurmak suretiyle topluma destek olacak faaliyetleri yürüttük. Cumhurbaşkanımızın sürece ilişkin yaptığı yeni normal açıklamaları ile bizlerde faaliyetlerimizi düzenleyerek çalışmalarımıza başladık. Önlemlerimizi alarak ve sosyal mesafeye uyarak ziyaretlerimizi yapıyoruz. Mümkün mertebe maske takıyoruz, ikram varsa sosyal mesafeyi genişletiyoruz. Kültepe Ekonomi Zirvesi sürecinde 36 kişi üyelik için başvuru yapmıştı. Hem bu isimleri hem de süreçte yeni gelişen üyeliklere dönüşlerimizi başlattık. Yapılan incelemelerde ve yönetim kurulumuzca onay verilen isimleri ziyaret ederek kendilerine üyeliklerinin onaylandığını bildiriyoruz. Geri dönüşlerdeki memnuniyet bizi de mutlu ediyor. Ülkemiz için hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.









İlker Barlı, “Pandemi süreci sonrasında ekonomi farklı bir rotaya girdi. Dünya dengesindeki her unsur bizleri etkiliyor. İşlerin önü açıldı. İş insanlarımıza ürün kaynaklarını çeşitlendirmelerini telkin ediyoruz. Özellikle tekstil, otomotiv, yazılım, medikal ve gıda sektörüne de yönelmelerini istiyoruz. Kayseri’de sektörel yoğunlaşmamız fazla. Bunu çeşitlendirme yoluyla hem Kayserimiz hem ülkemiz kazanacak. Mobilya ve çelik kapı alanında iyi bir altyapımız ve ihracatımız var. Ülkenin en önde gelen firmalarına sahibiz. Ancak ürün çeşitliliğindeki darlık diğer sektörlerin oluşmasına imkan vermiyor. Kayseri kabuğunu kırıp cevherini sunacak seviyeye gelmeli. Bizlerde ASKON olarak elimizden gelen desteği vereceğimizi ve faydalı olan her işte elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

