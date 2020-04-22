“Ürününüz tarlada kalmayacak gerekirse devlet olarak biz alacağız” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ürününüz tarlada serada, etiniz sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz alacağız" dedi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 17:30