Üyelerimiz her icraatımızın odağında

KTO ile bir banka arasında oda üyelerine yönelik bankacılık avantajlarına ilişkin protokol töreni gerçekleştirildi.

Oda binasında düzenlenen protokol töreninde konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Üyelerimizin finans ihtiyaçlarının karşılanması ve bankacılık hizmetlerinden daha az maliyetli yararlanmaları bakımından çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarımız kapsamında üyelerimiz için bankacılık işlemlerine ilişkin bir protokol düzenledik. Bu protokol ile üyelerimiz, protokol imzaladığımız banka ile ticari işletme kart ve işletme post ayrıcalıklarından yararlanabileceklerdir. Bu 2 ürünü kullanan üyelerimiz satın almalarında ekstra avantaj elde edebilecek ve ödemelerinde de kolaylıklar sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Yaptıkları her icraatın odağına üyeleri koyduklarını kaydeden Başkan Hiçyılmaz, “4 yılı geçkin süredir yönetiminde bulunuyoruz ve bu süre içerisinde buna benzer diğer bankalarla da zaman zaman protokoller imzaladık. Biz göreve geldiğimizden beri üyelerimize yönelik ve yaptığımız her icraatın odağına üyelerimizi koyarak, onların daha fazla istifade edebilecekleri ortamları elde edebilmek bakımından bu tür faaliyetler içerisinde bulunuyoruz. Bugün de yaptığımız bu protokol ile üyelerimizin daha çok istifade edebilmeleri, ödemelerini yaparken hem kolaylık edebilmeleri hem de avantaj sağlayabilmeleri bakımından böyle bir protokol imzalıyoruz. Bizim yönetim olarak burada bulunuş sebebimiz zaten budur. Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda hareket etmek ve onların azami şekilde odadan istifade etmelerini sağlamaktır” diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol imzalandı.

İHA

