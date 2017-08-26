Vakıf Emeklilik Zaman Makinası Kayseri’de



Bireysel Emeklilik sektörünün öncü şirketi Vakıf Emeklilik, sektörde farkındalık ve katılımı artıracak önemli bir projeye daha imza atıyor.



Vakıf Emeklilik, Zaman Makinası Projesi ile insanları geleceğe yolculuğa çıkarıyor. Zaman Makinası ile kişileri 30 yıl sonrasına götüren ve hayalini kurdukları emeklilik dönemini yaşatan Vakıf Emeklilik, zamanın ne kadar çabuk geçtiğini, “Şimdiden Rahat Bir Gelecek” için BES yaptırmanın önemine dikkat çekiyor.



Gelecekten mesaj veren Zaman Makinası, BES yaptıran kişilerin gelecekte de rahat ve keyifli bir zaman geçirmesinin mümkün olduğunu vurguluyor. İzmit’ten yola çıkan Zaman Makinası, 24-25 Ağustos 2017 tarihlerinde Kayserililerle buluşuyor. Anadolu’yu gezecek olan Zaman Makinası; Kayseri’nin ardından; Adana, Antalya, İzmir ve Bursa’da yolculuğuna devam edecek. Zaman Makinası’nın son durağı ise İstanbul olacak.



“BES ile 30 yıl sonra da rahat yaşıyorum”



Zaman Makinesi ile yolculuğa çıkan kişilerin, öncelikle 30 yıl sonraki halleri gözlerinin önüne geliyor. “Geleceğe Hoş geldin” mesajı ile çıkılan yolculukta; kişilerin emeklilik günlerinde de şu andaki hayat standartlarında bir yaşam sürmelerinin BES ile mümkün olabileceği mesajı veriliyor. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin sağladığı faydalarının kişilere bir kere daha anlatılacağı bu yolculukta zamanın çabuk geçtiği bu nedenle bir an önce birikim yapmanın önemine işaret ediliyor.





Kurum Haberi

