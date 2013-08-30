Vali Düzgün’den pastırma ve sucuk imalathanelerine ziyaret

Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri’deki pastırma ve sucuk üreticilerine birlik ya da dernek çatısı altında toplanmaları çağrısında bulunarak, bu durumun hem üreticilerin hem de kentin gelecekteki menfaati açısından önem taşıdığını vurguladı.

30 Ağustos 2013 Cuma 15:53