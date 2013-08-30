Vali Düzgün’den pastırma ve sucuk imalathanelerine ziyaret

Vali Düzgün, Kayseri’nin simgelerinden pastırma ve sucuğun üretiminin gerçekleştiği Karpuzatan Bölgesi’nde incelemelerde bulunup, üretici firma sahipleri ve temsilcileri ile düzenlenen değerlendirme toplantısında bir araya geldi.
Bölgeye gelişinde Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü ve firma sahipleri tarafından karşılanan Vali Düzgün, ilk olarak 2 üretici firmanın tesislerinde incelemelerde bulundu. Entegre tesislerde, kesimhaneden başlayan ve üretimle devam eden modern üniteleri inceleyen, pastırmanın etinin tuzlanmasından kurutulmasına kadar süreçleri yakından gören Vali Düzgün, firma sahiplerinden sektörün durumu ve hedefleri hakkında bilgiler aldı.
Daha sonra, sektörün önemli firmalarının tamamının katıldığı değerlendirme toplantısına geçen Vali Düzgün, burada, pastırma ve sucuk üreticilerinin geleceği açısından büyük önem taşıyan “Modernizasyon Planı”nı masaya yatırarak enine boyuna konuşulmasını sağladı.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek, Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcıları Esat Öztürk ve Mustafa Çapan ile sektör ilgililerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Vali Düzgün, Kayseri’yle özdeşleşen pastırma ve sucuğa sahip çıkmanın ve üretimi daha ileri taşımak için gerekli şartları oluşturmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.
Üreticilere birlik ya da dernek çatısı altında bir araya gelmeleri çağrısında bulunan Vali Düzgün, şunları kaydetti:
''Kayseri’de yeni göreve başlamış olmakla birlikte yaptığım incelemeler ve edindiğim bilgiler doğrultusunda pastırma ve sucuk üreticilerinin fiziki mekânlarıyla ilgili bazı sorunlar yaşadıklarını biliyorum. Pastırma ve sucuk Kayseri ile özdeşleşen, marka haline gelen ve asla ayrı düşünülemeyecek önemli değerlerimizdir. Bazı tesislerimiz kendi imkanları ölçüsünde belli standartları yerine getirerek üretimlerini yapıyorlar. Ama bölgenin mevcut durumu, çevre ile olan ilişkileri, mekanların bitişik nizam olması, yer darlığı gibi konular bazı firmaların istenilen standartlarda ve hijyenik koşullarda üretim yapmasını zorlaştırıyor. Daha önce Borsa başkanımız ve bazı üreticilerle yaptığım görüşmede de ifade etmiştim. Birlik veya dernek çatısı altında bir araya gelmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem pastırmacıların geleceğe yönelik menfaatlerinin korunması hemde kentin marka değeri açısından bu durum büyük fayda sağlayacaktır. Kararların ortak alınması, iç disiplini ve otokontrolü sağlayacak bir yapı oluşturulması noktasında önemli bir işlev görecektir.''
Aldığı bilgilere göre Türkiye pazarının pastırmada yüzde 90’ının, sucukta ise yüzde 10’unun Kayseri’den karşılandığını ifade eden Düzgün, Kayseri’nin sucukta çok daha fazla pazar payına sahip olması gerektiğini düşündüğünü, bunun da ancak modern tesislerle kapasite artırımına giderek mümkün olabileceğine dikkati çekerek şöyle devam etti:
''Bu nedenle Karpuzatan bölgesinin taşınması kararı konusu büyük önem taşıyor. Modernizasyon çalışmalarıyla beraber Kayseri’nin pazardaki payının artacağına inanıyorum. Daha geniş ve modern mekânlarda bugün ürettiğinizin çok daha fazlasını üreteceksiniz. 2-3 yıl belki sıkıntı çekilebilir. Ama 5 yıl, 10 yıl geçtikten sonra iyi ki yeni tesislere taşınmışız diyerek geçmişten bahsedeceğinizi düşünüyorum. Yeni alana geçişte pastırma sucuk üreticilerine düşen sorumluluklar, devlet kurumlarına düşen sorumluluklar, belediyeden beklentiler vardır. Sizlerden gelen talepleri, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimiz imkanlar dahilinde karşılayarak yardımcı olmaya çalışacağız.”
Genel Sekreter Mustafa Yalçın ile İl Müdürleri Özkan Kayacan ile Hasan Bebek’in de ilgili kanun ve yönetmelikler hakkında bilgiler verdiği değerlendirme toplantısında, firma sahiplerinden gelen sorular ayrıntılı bir şekilde cevaplandırıldı.
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü de toplantının sonunda Vali Düzgün ve diğer yöneticilere teşekkür ederek, pastırma ve sucuk üreticilerinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek imalatçıların tesislerini modernize etmesi ve taşınması konusunda kendi aralarında bir araya geleceklerini ifade etti.
Bölgeye gelişinde Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü ve firma sahipleri tarafından karşılanan Vali Düzgün, ilk olarak 2 üretici firmanın tesislerinde incelemelerde bulundu. Entegre tesislerde, kesimhaneden başlayan ve üretimle devam eden modern üniteleri inceleyen, pastırmanın etinin tuzlanmasından kurutulmasına kadar süreçleri yakından gören Vali Düzgün, firma sahiplerinden sektörün durumu ve hedefleri hakkında bilgiler aldı.
Daha sonra, sektörün önemli firmalarının tamamının katıldığı değerlendirme toplantısına geçen Vali Düzgün, burada, pastırma ve sucuk üreticilerinin geleceği açısından büyük önem taşıyan “Modernizasyon Planı”nı masaya yatırarak enine boyuna konuşulmasını sağladı.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek, Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcıları Esat Öztürk ve Mustafa Çapan ile sektör ilgililerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Vali Düzgün, Kayseri’yle özdeşleşen pastırma ve sucuğa sahip çıkmanın ve üretimi daha ileri taşımak için gerekli şartları oluşturmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.
Üreticilere birlik ya da dernek çatısı altında bir araya gelmeleri çağrısında bulunan Vali Düzgün, şunları kaydetti:
''Kayseri’de yeni göreve başlamış olmakla birlikte yaptığım incelemeler ve edindiğim bilgiler doğrultusunda pastırma ve sucuk üreticilerinin fiziki mekânlarıyla ilgili bazı sorunlar yaşadıklarını biliyorum. Pastırma ve sucuk Kayseri ile özdeşleşen, marka haline gelen ve asla ayrı düşünülemeyecek önemli değerlerimizdir. Bazı tesislerimiz kendi imkanları ölçüsünde belli standartları yerine getirerek üretimlerini yapıyorlar. Ama bölgenin mevcut durumu, çevre ile olan ilişkileri, mekanların bitişik nizam olması, yer darlığı gibi konular bazı firmaların istenilen standartlarda ve hijyenik koşullarda üretim yapmasını zorlaştırıyor. Daha önce Borsa başkanımız ve bazı üreticilerle yaptığım görüşmede de ifade etmiştim. Birlik veya dernek çatısı altında bir araya gelmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem pastırmacıların geleceğe yönelik menfaatlerinin korunması hemde kentin marka değeri açısından bu durum büyük fayda sağlayacaktır. Kararların ortak alınması, iç disiplini ve otokontrolü sağlayacak bir yapı oluşturulması noktasında önemli bir işlev görecektir.''
Aldığı bilgilere göre Türkiye pazarının pastırmada yüzde 90’ının, sucukta ise yüzde 10’unun Kayseri’den karşılandığını ifade eden Düzgün, Kayseri’nin sucukta çok daha fazla pazar payına sahip olması gerektiğini düşündüğünü, bunun da ancak modern tesislerle kapasite artırımına giderek mümkün olabileceğine dikkati çekerek şöyle devam etti:
''Bu nedenle Karpuzatan bölgesinin taşınması kararı konusu büyük önem taşıyor. Modernizasyon çalışmalarıyla beraber Kayseri’nin pazardaki payının artacağına inanıyorum. Daha geniş ve modern mekânlarda bugün ürettiğinizin çok daha fazlasını üreteceksiniz. 2-3 yıl belki sıkıntı çekilebilir. Ama 5 yıl, 10 yıl geçtikten sonra iyi ki yeni tesislere taşınmışız diyerek geçmişten bahsedeceğinizi düşünüyorum. Yeni alana geçişte pastırma sucuk üreticilerine düşen sorumluluklar, devlet kurumlarına düşen sorumluluklar, belediyeden beklentiler vardır. Sizlerden gelen talepleri, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimiz imkanlar dahilinde karşılayarak yardımcı olmaya çalışacağız.”
Genel Sekreter Mustafa Yalçın ile İl Müdürleri Özkan Kayacan ile Hasan Bebek’in de ilgili kanun ve yönetmelikler hakkında bilgiler verdiği değerlendirme toplantısında, firma sahiplerinden gelen sorular ayrıntılı bir şekilde cevaplandırıldı.
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü de toplantının sonunda Vali Düzgün ve diğer yöneticilere teşekkür ederek, pastırma ve sucuk üreticilerinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek imalatçıların tesislerini modernize etmesi ve taşınması konusunda kendi aralarında bir araya geleceklerini ifade etti.