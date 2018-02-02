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Vali Kamçı’dan OSB’ye ziyaret 

Vali Süleyman Kamçı ve beraberindeki heyet Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti. 

Vali Kamçı’dan OSB’ye ziyaret 

Vali Süleyman Kamçı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, 2.nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Başsavcı Yardımcısı Oğuz Köse, Diyanet İşleri E. Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Necmettin Koç, ilimizin resmi kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, sektörlerde faaliyet gösteren sanayiciler, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı makamında ziyaret etti.



Başkan Tahir Nursaçan tarafından , sanayiye gelişmesine yönelik olarak yürütülmekte olan çalışmalar ve hedeflenen projeler hakkında Vali Süleyman Kamçı ve heyete detaylı bilgiler sunuldu.







Vali Süleyman Kamçı ve beraberindeki heyet, Kayseri OSB’ne ait yeni hizmet binasında yer alan ofisleri ziyaret etti ve hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulundu.
İHA
 

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