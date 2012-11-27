Vatandaşa Vergi Teşviği Geliyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni hazırladıkları gelir vergisi tasarısında vatandaşa vergi teşviği getireceklerini açıkladı.



Bakan Şimşek, "Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı'nda enerji tasarrufu sağlayıcı harcamalar teşvik ediliyor. Kiraya verilen gayrimenkul için yapılan ısı yalıtımı, izolasyon, enerji tasarrufu ve depreme karşı dayanıklılığı artırmaya yönelik harcamalar beyan edilen gelirden indirilebilecek" dedi.



Şimşek, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2013 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlarken, ev sahiplerine söz konusu müjdeyi verdi.



Halen ev sahipleri kiraya verdikleri evleriyle ilgili götürü usulde vergilendirilerek, yaptıkları bakım onarım masraflarının yüzde 25 oranında vergiden düşebiliyor.



Konutta değere göre KDV



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konut teslimlerinde uygulanan KDV oranlarını vergi adaletini güçlendirecek şekilde gözden geçirdiklerini ve buna ilişkin Bakanlar Kurulu kararını bu yıl çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



Şimşek, daha önce, konutlarda değere göre KDV uygulaması getireceklerini ve buna yönelik bir çalışma başlattıklarını açıklamıştı. Bakanlığı'nın 2013 yılı bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda Şimşek, "Konutta KDV düzenlemesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararını bu yıl çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



