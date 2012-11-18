Vergi Adaletsizliğine Karşı İmza Topladılar

Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan imza kampanyasında konuşan Harb - İş Sendikası Kayseri Şubesi Başkanı Özgür Özsoy, “Bu günlerde TBMM’de 2013 bütçe kanunu görüşülmektedir. Küresel ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olan işçilerin önemli sorunlarından birisi hiç kuşkusuz adaletsiz vergi sistemidir. Doğrudan alınan vergilerin yüksekliği yanında dolaylı vergilerle çalışanlar ikinci kez adaletsizlikle karşılaşmakta ve mağdur olmaktadır. Temel bir ilke olan ‘az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması’ ne yazık ki ülkemizde uygulanmamaktadır. Bu vergi sistemi yoksulu daha yoksul zengini ise daha zenginleştirmektedir. Türkiye ekonomisinin son yıllarda yakaladığı büyüme düzeyi ile emekçilerin maaşlarında eşdeğer bir büyüme yaşanmamaktadır. Vergideki adaletsiz dağılım Türkiye'nin bir kronik sorunudur.” diye konuştu.

Vergide adalet istediklerini ifade eden Özsoy konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Ülkemizde milli gelirin yarısını yüzde 5'lik kesim alıyor bunun yanında tam aksine devletin topladığı gelir vergisinin yarısını ise ücretli ve maaşlı kesim ödemektedir. Milli gelirin yarısını alan yüzde 5'lik kesimin doğal olarak gelir vergisinin en az yüzde 70-80'ini ödemesi gerekirken bu kesimden toplanan gelir vergisi sadece yüzde 8 kadardır. Bu tabloya bakınca gelirin yarısını alanların açıkça vergi kaçırdıklarını görmek hiç de zor değildir. Bunun yanında sermayeden alınan vergiler düşürülürken işçilerin vergi yükü devam etmektedir. Ayrıca bu anayasamızda belirtilen gelir oranında vergi sistemine de aykırıdır.Yılbaşında kesilen vergi miktarı ile yıl sonunda kesilen vergi miktarı arsındaki oran neredeyse iki katıdır. Bu nedenle işçilere ait 6 ayda bir yapılan zamlar vergi oranlarının artması nedeniyle ücretlerde düşüşe neden olmaktadır. Enflasyona bağlı olarak yapılan artış işçinin cebine girmeden vergi olarak geri alınmaktadır. İşçilerin yani bizlerin yaşadığı bu adetletsizliğin düzeltilmesi, vergi adaletsizliğine mahkum bir yıl daha geçirmemek için 2013 bütçe kanunu görüşmelerinde başta hükümet olmak üzere TBMM’de yer alan tüm siyasi partilerin Millet vekillerinden, gelir dağılımında ve vergide adaletin sağlanacağı bir bütçe oluşturmalarını ve İşçilerin yıl boyunca vergi oranının yüzde 15'i geçmediği bir vergilendirme sistemini talep etmekteyiz.” diye konuştu.

2 gün sürecek olan imza kampanyasında toplanan imzaların Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderileceği belirtildi.