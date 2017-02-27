VERGi HAFTASI KUTLAMALARI BAŞLADI

27 Şubat - 5 Mart tarihleri arasındaki Vergi Haftası etkinlikleri dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koyan Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ile Vergi Dairesi Grup Müdürleri daha sonra Vali Kamçı’yı ziyaret etti.



Vali Kamçı, ziyarette yaptığı konuşmada, Vergi Haftası'nın sadece Maliye teşkilatının bir haftası olmadığını ve tüm vatandaşları ilgilendirdiğini belirterek, vatandaşların Vergi Haftası'nı kutladı.



İnsanların toplu olarak yaşamalarından kaynaklanan bir takım gereksinimler olduğunu kaydeden ve verginin bu anlamda önemli bir fonksiyonu ifade ettiğini dile getiren Vali Kamçı, şunları söyledi:

“Vergi, toplumların devlet olarak yaşamasından kaynaklanan güvenlik, eğitim, sosyal hizmetler, sağlık ve belediye hizmetleri gibi bazı konularda ortak yaşama giderlerini karşılamak amacıyla, huzur ve güven içerisinde bir milletin devlet güvencesi altında yaşaması için bir görev ve zorunluluktur. Zorunlu harcamalara, kamu harcamalarına katılma payı olarak nitelendirebileceğimiz vergilerin düzenli ve adaletli şekilde herkes tarafından verilmesi gerekiyor. Bu vergi haftası münasebetiyle de verginin öneminin tüm vatandaşlarımıza aktarılması da önemli.”



Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı de, 28. Vergi Haftası kapsamında eğitim ağırlıklı verginin tabana yayılması ve vergi bilincinin arttırılması amacıyla birçok okulda seminerler verileceğini belirterek, vergi bilincini aşılamayı hedeflediklerini ifade etti.



Hafta kapsamında vergi mükellefi esnafları da ziyaret edeceklerini belirten Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı, onların sıkıntıları varsa dinleyip gerekli değerlendirmeler yapacaklarını da sözlerine ekledi.

İHA