Vergi indirimi hurda araçlara ilgiyi artırdı

Yeni araç alımına teşviki artırması beklenen tasarıya göre, 16 yaş ve üzeri otomobil, panelvan, otobüs, kamyon gibi bazı araçların hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine yeni araç alımlarında 10 bin TL'yi geçmemek üzere özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi sağlanıyor.



Hurda araçlara getirilmesi beklenen vergi avantajı sahibinden.com'da "hurda" arayışını da artırdı. Yasanın Meclis'e sunulduğu 2 Şubat itibarıyla sahibinden.com'daki "hurda" aramaları bir önceki haftaya göre yüzde 81 oranında arttı.



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