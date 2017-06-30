Vergi istisnası inşaatçılardan destek



Sektör temsilcileri uygulamanın vergi yükünü azaltıp, arsa bulmayı kolaylaştıracağını ifade ediyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın geçtiğimiz günlerde ilk kez açıkladığı gayrimenkul satışında 10 yıllık vergi istisnası ve kademeli geçiş uygulaması, inşaat sektöründen de destek gördü. Akşam'dan Özgül Öztürk'ün haberine göre gayrimenkul satışından elde edilen kazançta, 5 yıl olan muafiyet süresinin 10 yıla çıkarılacağını öngören tasarı yasallaşırsa, 5 yıldan kısa sürede ev alıp satanların vergi yükü hafiflemiş olacak. Şu an için gayrimenkul alımı yapanlar, taşınmazını 5 yıl içinde satarsa gelirinin tamamı üzerinden vergilendiriliyor.

Süre 5 yıldan 2 yıla düşüyor

Ancak bu tasarı yasalaşırsa tamamı üzerinden vergi 2 yıla indirgenmiş olacak. 2 tam yıldan fazla gayrimenkulünü elde tutup daha sonra satışa çıkaranların yüzde 40'ı, 3 yıl elde tutup satarsa yüzde 50'si, 4 yıl elinde tutup elden çıkarırsa yüzde 60'ı, 4 yıl elinde tutup çıkarırsa yüzde 75'i vergiden istisna tutulacak. Uygulamanın kısa sürede taşınmazını satmak isteyen vatandaşlar için olumlu olduğunu dile getiren sektör temsilcileri, sektörün en büyük problemi olan arsa sıkıntısını da çözüm olacağını belirtiyor.

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik: Vergi yükünü hafifletecek

“Mevcut uygulamaya göre gayrimenkul yatırımcıları için vergi yükü artacak gibi anlaşılsa da, tasarının detayları incelendiğinde aslında durumun farklı olduğu görülüyor. Mevcut uygulamada 5 yıldan önce evini alıp satanlar için gelirinin tamamı üzerinden vergi ödüyor. Örneğin evinizi aldıktan sonra 3 yıl içinde satarsanız eski uygulamada vergi muafiyeti söz konusu değilken, yeni uygulamada kazancın yüzde 50’si vergiden muaf tutuluyor. Ancak sürenin 10 yıla çıkarılması da bir diğer gerçek. Yeni uygulamadaki tek soru işareti yasa yürürlüğe girmeden önce alınmış olan bir gayrimenkulün satılması durumunda vergilemenin hangi esasa göre yapılacağı.”

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu: Uygulamayla arazi bulmak kolaylaşır

“İstanbul’da şu anda en büyük sorun arazi maliyeti. Bazı uyanık arazi spekülatörleri araziyi elinde tuttuğu için fiyatlar korkunç tırmanıyordu. Şimdi vergide kademeli geçiş uygulamasıyla spekülatörlerin önü kesilebilir. Arsada fiyat rekabeti oluşur. Kısa vadede biz inşaatçılar için olumlu olmasa da ekonominin geneli için olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum.”

İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım: Kademeli geçiş avantaj

“Vergi istisnasında sürenin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması olumlu bir gelişme değil, ancak kademeli geçişle sağlanan avantajlar düşünüldüğünde faydasının olacağını düşünüyorum. Uygulamayı yatırımcıyı da ürkütmeyecek şekilde yapmak önemli. “

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Akbal: Muafiyet süresi 5 yıl olmalı

“Kademili düşüşü pozitif bir gelişme olarak görüyorum. Yıllara göre belli oranda düşürülmesi olumlu. Sürenin 10 yıla çıkarılması ise bir risk. Gayrimenkul sektörü yerli ve yabancı yatırımcılar için güvenli liman. Bu nedenle sektöre zarar verecek uygulamalardan kaçınmak gerekiyor. Düzenlemeyle süre 5 yıl olarak kalıp kademeli geçiş sağlanırsa hem vatandaş hem de sektör için çok iyi olur.”

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