"Vergi ödemek vatandaşlık görevidir"

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ve Başkan Yardımcıları 29. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi ziyaret etti.

Sözlerinin başında Zeytin Dalı harekatında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileyen KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 29. Vergi Haftasının ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Son dönemlerde vergi alışkanlığının oturmaya başladığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Bir ülkenin gelişip kalkınması için vergi bir külfet değil olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Vergi alışkanlığının yerleşmesi adına devletin yaklaşımı çok önemliydi. Şu anda devletimiz daha adil bir vergi toplama çabası içerisinde. Özellikle kayıt dışı ile mücadelede çok çaba sarf ediliyor. Düzenli vergi ödeyenlere bir takım indirimler yapılıyor, zor günlerde taksitlendirmeler yada ertelemeler yapılıyor. Biz vergimizi doğru verdiğimiz, devletimizin de doğru harcadığı sürece ülkemiz çok daha iyi noktalara gelecektir” dedi.

“Sanayiciler olarak üzerimize düşeni yapmalıyız”

Vergi ödemenin büyük bir vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayan Başkan Büyüksimitci, “Askerimiz sınır ötesinde bir harekat gerçekleştiriyor. Devletimizin daha güçlü olması ve bu tür harekatlarda gerekli silah ve mühimmatı alabilmesi için bizim vergilerimizi zamanında ödememiz lazım. Sanayiciler olarak bizim üzerimize düşen çok çalışıp, çok kazanmak ve vergilerimizi düzenli bir şekilde ödeyebilmeliyiz.” diye konuştu.

“Gelişmenin yolu vergiden geçmekte”

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ise, vergi haftası dolayısı ile yaptıkları çalışmaları anlatarak, verginin önemini bir kez daha anlatmak üzere bu tür ziyaretler düzenlediklerini söyledi.

Ülkenin gelişip kalkınması ve hizmetlerin aksamadan yürümesi için temel kaynaklarımızın vergi olduğunu ifade eden Günçavdı, bu hizmetlerin aksamaması için Kayseri Vergi Dairesi olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Kurum Haberi



