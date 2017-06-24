Vergi ödemeyen e-ticaret şirketleriyle iki koldan mücadele

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'de vergi mükellefi olmayan elektronik ticaret şirketleri için düşünülen vergi uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağbal, vergi kesintisine ilişkin teknik çalışmaların devam ettiğini belirterek, bu çalışmayı yürütürken bütün elektronik ticaret yapan işletmelerin tamamına birden uygulamayı getirmek yerine, bunu sektör ve hizmet bazında belirlemeyi düşündüklerini kaydetti.

Bu konuda özellikle ön plana çıkan bazı sektör ve hizmetler bulunduğuna işaret eden Ağbal, "Bu konuyu ilgili bakanlıklarımızla da istişare ediyoruz. Böyle bir düzenlemeyi getirmek bizim işletmelerimiz bakımından herhangi bir şekilde olumsuzluğa neden olabilir mi, hangi koşullarda getirmek gerekiyor onları da konuşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, çalışmalar tamamlandıktan sonra bunu Bakanlar Kurulu'na sunacaklarını belirterek, Kurulda alınacak karara bağlı olarak da oran ve kapsamın belirlenmiş olacağını ifade etti.

"Gerekirse resen vergi mükellefi yapacağız"

Bakanlık olarak e-ticarette haksız vergi rekabetine neden olan bu uygulama ile sonuna kadar mücadele etmeye kararlı olduklarını vurgulayan Ağbal, bunun yollarından birinin vergi kesintisi diğerinin ise resen vergi mükellefiyeti tesis edilmesi olduğunun altını çizdi.

Söz konusu e-ticaret şirketleriyle ilgili tespitler yapacaklarını ve Türkiye'deki elde ettikleri kazançlar üzerinden resen vergi de isteyeceklerini bildiren Ağbal, "İstedikleri kadar Türkiye'de mükellefiyet tesis ettirmesinler. Maliye Bakanlığı olarak bu mükelleflerin Türkiye'deki faaliyetlerini esas alıp, faaliyetlerine bakıp resen vergi mükellefi yapabiliriz. Nitekim bir firmayı bu şekilde resen Türkiye'de vergi mükellefi kabul ettik, bununla ilgili raporlar yazdık, bu raporlar üzerinden de kendilerinden vergi istedik." şeklinde konuştu.

Ağbal, yurt dışında faaliyet gösteren e-ticaret şirketlerine seslenerek, "Gelin Türkiye'de vergi mükellefiyeti tesis ettirin, bunlarla uğraşmayın. Siz bunu yapmazsanız biz iki kanaldan sizinle mücadele edeceğiz. Birincisi vergi mükellefi olana kadar vergi kesintisi yapacağız ama bu ilanihaye böyle bekleyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Diğer taraftan vergi denetimlerini başlattık. Herhangi bir şekilde ticari kazanç elde ettiğinize dair bilgileri toplarsak, vergi hukukumuzda resen vergi mükellefiyeti tesis etme yetkimiz var, bunu da kullanacağız. Bunu kullanmamız otomatikman kesintiyi kaldıracağımız anlamına da gelmiyor. Siz ne zaman burada mükellefiyet tesis ettirirseniz, o zamana kadar vergi kesintisini yapacağız." diye konuştu.

AA

