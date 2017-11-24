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Vezneler hafta sonu tam mesai yapacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, emlak vergisinin ikinci taksitini yatırma süresinin 30 Kasım günü son bulacağını hatırlattı. 

Vezneler hafta sonu tam mesai yapacak

Başkan Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi olarak emlak vergisi ikinci taksitini yatırmak isteyen vatandaşların mağdur olmaması ve cezalı duruma düşmemeleri için normal zamanda 3 olan vezne sayısını hizmet binası içerisinde 7’ye çıkardık. Böylece oluşan yoğunluğu vatandaşlara yansıtmamak için tahsilât imkânı sağladık. Ayrıca emlak vergilerini yatırmaya gelen vatandaşlarımıza her gün değişik ikramlarda bulunuyoruz”


30 Kasım 2017 son gün
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşmemeleri için Emlak Gelir Müdürlüğü’nün hafta sonu; Cumartesi ve Pazar günleri olan 25-26 Kasım günlerinde tam mesai yapacağını kaydetti.
İnternet üzerinden, 412228 posta ve kredi kartı ile
Vatandaşların borçlarını belediye veznelerine yatırabilecekleri gibi internet üzerinden de vergilerini yatırabileceklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, mükelleflerin isterler ise 412228 posta ve kredi kartı ile borçlarını yatırabileceklerini hatta e-belediye sistemi ile vergi miktarını öğrenebileceklerini sözlerine ekledi.
İHA

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