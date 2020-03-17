 Virüsten etkilenen sektörler için ödeme kolaylığı talebi

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, tüm dünyayı tehdit eden COVID-19 bildiğimiz adıyla korona virüsü salgını nedeniyle turizm ve ulaşım başta olmak üzere etkilenen çok sayıda sektör olduğunu belirterek, vergi, SGK primi gibi ödemelere kolaylık getirilmesini talep etti.



KTO Başkanı Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı kasıp kavuran Korona virüsü (COVİD-19) salgınına ilişkin sürecin Türkiye'de zamanında alınan önlemler sayesinde başarıyla yönetildiğini söyledi.



Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya teşekkür eden Gülsoy, “Sayın Bakanımızın “Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik, birbirinin zıttıdır. Tebdirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım” açıklaması çok önemlidir” dedi.



Türkiye'nin bu süreçten en az zararla çıkabilmesi için mevcut üretim ve ticari yapıyı korumaya yönelik tedbirlerin de erkenden alınması gerektiğine dikkat çeken Gülsoy, “Koronavirüs sürecini halkın sağlığı açısından bugüne kadar çok başarılı biçimde yürüten hükümetimizin, işletmelerimizin ayakta kalması için de her türlü tedbiri alarak destek vereceğinden şüphemiz yok” diye konuştu.



Başkan Gülsoy, dünyada yaşanan ekonomik durgunluktan çıkış sürecinde ticari faaliyetlerin devam ederek istihdamın korunması açısından işletmelerin desteklenmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.



Ticarette de üretimde de sınırların tüm dünya olduğunu belirten Gülsoy, “Tüm dünyada hammadde üreticilerinden, lojistik sağlayıcılarına kadar sektörleri etkileyen süreç Odamızda üyelerimizin temsil edildiği aralarında Motorlu Kara Taşıtları Ticareti, Sigorta Acenteleri ve Aracıları, Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri ve Benzer Hizmet Firmaları, Yük ve Yolcu Taşımacılığı, Güvenlik ve Temizlik, Mimarlık, Mühendislik, Unlu ve Sütlü Gıda Ürünleri ve Üretimi ve Ticareti Meslek Komiteleri başka olmak üzere 41 meslek komitemizin tamamını etkiledi” şeklinde konuştu.

