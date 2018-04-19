Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yahyalı çiftçisi bilgilendirildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim toplantısı ile Yahyalı çiftçisi bilgilendirildi.

Yahyalı çiftçisi bilgilendirildi
Yahyalı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda; Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitlikleri Şube Müdürü Yusuf Benli ve Ziraat Mühendisi Ergün Yılmaz'ın katılımı ile Yahyalı’da mahalle muhtarlarına ve çiftçilere mera, yaylak ve kışlakların bakımı, kullanımı ve kiralanması konularında bilgi verildi.
Programda yetiştirici ve muhtarların konu ile ilgili sorunları dinlenerek sorunların çözümü ile ilgili olarak bilgi alış verişinde bulunuldu.
Kayseri Gündem
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.