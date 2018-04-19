Yahyalı çiftçisi bilgilendirildi

Yahyalı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda; Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitlikleri Şube Müdürü Yusuf Benli ve Ziraat Mühendisi Ergün Yılmaz'ın katılımı ile Yahyalı’da mahalle muhtarlarına ve çiftçilere mera, yaylak ve kışlakların bakımı, kullanımı ve kiralanması konularında bilgi verildi.

Programda yetiştirici ve muhtarların konu ile ilgili sorunları dinlenerek sorunların çözümü ile ilgili olarak bilgi alış verişinde bulunuldu.

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