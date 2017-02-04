Yahyalı’da hayvancılığa destek Elma diyarı olarak bilinen Kayseri'nin tarımsal potansiyeline önemli katkılar sunan Yahyalı’da koyun keçi desteklemeleri kapsamında tespit çalışmaları başladı.

80 bin civarında küçükbaş hayvan potansiyeline sahip Yahyalı’da tespit çalışmaları Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından titizlikle yürütülüyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İL Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “2016/26 hayvancılık desteklemeleri uygulama esasları tebliğine istinaden anaç koyun keçi desteklemeleri kapsamında Damızlık Koyun Keçi Birliği'nden gelen listelerin işletme ve hayvan bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan tespit çalışmaları hızla devam ediyor. Ayrıca ilçede 303 üretici Bakanlığın uygulamakta olduğu anaç koyun keçi desteklemesine başvuruda bulundu. Bakanlığın hayvancılık desteklemeleriyle birlikte İlçe üreticisi tarafından hayvancılık sektörüne ilgi ve yönelim her geçen gün artmaya devam ediyor.” denildi.

Haber: Bünyamin GÜLTEKİN



