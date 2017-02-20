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Yahyalılı çiftçi Bahçe Klima Sistemi kurdu

Yahyalılı bir çiftçi soğuk havaların oluşturduğu don vakalarını ortadan kaldırmak için kendi geliştirdiği çalışma ile “Bahçe Klima Sistemi” kurdu.

Yahyalılı çiftçi Bahçe Klima Sistemi kurdu
Tüm Türkiye'de meyve üreticiler tarafından bahar aylarındaki çiçek dönemindeki ve çivit döneminde soğuk havaların meydana getirdiği don tehlikesini ortadan kaldırmak için düşünülmüş bir çalışma olan ​“Bahçe Klima Sistemi”ni Yahyalılı bir çiftçi yaptı.
Yahyalı’da ikamet eden Mehmet Akpınar, 25 yıldır Hava Kuvvetlerinde klima sistemleri uçak havalandırma sistemleri ve basınçlandırma sistemleri üzerinde çalıştığını belirterek; “2010 yılında emekli oldum. Babamın bahçe tarımı yapması sebebiyle bahçelerde oluşan bahar aylarındaki don olayından, kara leke ve iç kurdu hastalıklarından gördükleri zararı ve yaşadığı sıkıntıları yakından gördüm. Bu sıkıntıları gidermek amacıyla teknik bilgilerimi kullanarak evlerde kullanılan klima sisteminin bahçelerde de olabileceği düşüncesi ile yola çıktım. Büyük çapta bir rüzgar sirkülasyonu oluşturarak bu sorunu çözebileceğimi kafamda yorumladım. Araştırmalarıma ziraat fakültelerinin yapmış olduğu çalışmaları inceleyerek başladım. İç Anadolu Bölgesinde genelde yüzde 90 radyasyon donu oluşmaktadır. Radyasyon donu yüksekteki sıcak hava basıncının aşağıya basınç yapması ve soğuk havayı hapsetmesi sonucu oluşmaktadır. Ben burada sadece yaptığım fan sistemi ile birlikte bahçelerdeki soğuk hava akımını ittirerek yerine yukardan sıcak hava dalgasının inmesini ve yerden de sıcak hava vererek sistemle birlikte bahçelerimizi klimalandırarak bu işi çözüme ulaştıracağız” dedi.
Akpınar,  yapmış olduğu 3m çapındaki fanı 7-8m büyüklüğündeki ayaklar üzerine platformu oturtup bu fanı döndürdüğü taktirde 50-100 dekar alanı çok rahatlıkla hava sirkülasyonu yaparak ve içerisine sıcak hava karıştırıp bu sistemle birlikte meyve üreticilerinin soğuk havadan oluşan zararlarını gidermek için böyle bir çalışmada bulunduğunu belirtti.
Haber: Ufuk ÇAMDAL
 
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