Yarı yıl termallere yaradı Türkiye’nin en zengin termal kaynaklarından Kozaklı‘da oteller sömestr tatili nedeniyle yüzde 100’e yakın doluluğa ulaştı.

Yurt genelinde çetin geçen kış şartları, öğrencilerin zorlu bir yarıyılı geride bırakmaları, ailelerin aylar süren tatil özlemi, yarı yıl tatilinin gözde mekanları termal tesislere ilgiyi artırdı.

Türkiye’de çok sayıda çok ciddi termal kaynak olduğunu, buna karşın termal turizmin henüz yeni yeni keşfedildiğini ifade eden SanitasThermal Hotel Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Düzçekiç, termal kaynakların sadece sağlık için aranmaması, dinlenmek, günlerin, haftaların yorgunluğunu atmak için en önemli mekanlar olduğunu söyledi.

Kozaklı ’da bulunan 255 oda ve 1200 yatak kapasiteli tesislerinde de günler öncesinden yer kalmamasının bu bilincin yavaş yavaş oturduğunu gösterdiğini aktaran Düzçekiç, “Türkiye’deki termal yöreler bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve lokal markalar oluşturmalılar. Şu bir gerçek ki hizmet kaliteniz arttıkça müşteri nitelik ve nicelik olarak artıyor. Bizim gibi popülasyonun az olduğu yörelerde nitelikli personel sıkıntınsın giderilmesi, termalin bakanlık tarafından desteklenmesi durumunda yılın 12 ayı yarıyıl bereketinde geçebilir.” dedi.

İHA

