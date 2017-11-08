Yastık altından 2 buçuk ton altın çıktı

Hazine Müsteşarlığının Türkiye genelinde 81 ilde 2-27 Ekim tarihlerinde 344 Ziraat Bankası şubesi aracılığıyla çıkardığı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası için 12 bin 800 vatandaş talepte bulunurken 370 milyon lira değerinde yaklaşık 2,5 ton altın yastık altından çıktı.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşların yüzde 54'ü altına dayalı kira sertifikasına ilgi gösterdi, yüzde 46'sı altın tahviline yatırım yaptı. Bir başka deyişle faiz hassasiyeti olan 6 bin 912 vatandaş, gayrimenkul alım satımına ve bunun kiralanmasına dayalı yatırım aracı olan "altına dayalı kira sertifikası"nı seçti.

Toplam talebin yaklaşık yüzde 50'si İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'dan sağlanırken yastık altından çıkarılan 2,5 tonluk altının yüzde 23'ü İstanbul'dan geldi. Bunu yüzde 8,9 ile İzmir, yüzde 8,3 ile Ankara, yüzde 6,5 ile Antalya takip etti.

Proje kapsamında sadece 22 ve 24 ayar altınlar kabul edildi. Toplanan altınların yarısına yakını takı gibi 22 ayar Darphane dışı altınlar olurken yaklaşık 1 tonu çeşitli Darphane altınlarından oluştu.

Hazinenin büyük bir atıl değerin ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçlarını gelecek dönemde yeni ve daha etkin tanıtım kampanyalarıyla sürdürmesi bekleniyor.

Altın tahvili ve kira sertifikasının vatandaşa getirisi

Hazinenin altın tahvilinde yıllık yüzde 2,4 getirinin yanı sıra ara dönemde nakit çekebilme imkanı bulunuyor. Vade sonunda, yatırılan altının fiziki olarak geri alınabilme opsiyonu ve devlet güvencesinde saklanması da bu aracı avantajlı kılıyor.

AA

