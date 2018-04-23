Yastık altından 4,4 ton altın çıktı

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, 26 Mart'ta başlayan ve 81 ilde 324 şubede 4 etap halinde gerçekleştirilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ikinci talep toplama sürecinin 20 Nisan itibarıyla tamamlandığını söyledi.

Bu dönemde yaklaşık 10 bin 500 vatandaşın, 2 ton altınını yastık altından çıkararak, Hazinenin bu iki enstrümanına yatırım yaptığına işaret eden Şimşek, geçen yıl gerçekleştirilen ihraçlarda olduğu gibi bu dönemde de taleplerin yarısından fazlasının altına dayalı kira sertifikasına geldiğini bildirdi.

Şimşek, ikinci ihraçta taleplerin yüzde 57,9'unun altına dayalı kira sertifikasına, yüzde 42,1'nin altın tahviline yönelik olduğunu belirterek, "Geçen yıl gerçekleştirilmiş ilk ihraçla birlikte yaklaşık 4,4 ton altın yastık altından çıkarılarak ekonomiye kazandırılmıştır. Bu tutarın güncel altın fiyatlarıyla karşılığı yaklaşık 770 milyon liradır." diye konuştu.



"İhraçlara devam edeceğiz"

Yastık altında kalmış, sisteme kazandırılmamış her değerin değerlendirilmesinin ekonomi açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayan Şimşek, "Bu açıdan yastık altından sisteme kazandırılan her altını çok değerli buluyoruz. Bunun uzun soluklu bir proje olduğunun bilincindeyiz. İkinci ihraç döneminde vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi bu yatırım araçlarının geleceği açısından bizi mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.



AA



