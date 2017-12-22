Yatırımcılara “Bitcoin” uyarısı

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak da görev yapan Polat, yaptığı açıklamada, dijital para Bitcoin’in 2008 yılında mevcut finans sistemine alternatif olarak ortaya atılmış bir finans sistemi olduğunu söyledi.







Bitcoin’in mevcut sistemden farkının tamamen dijital ağ üzerinde kullanılabilmesi olduğunu aktaran Polat, bu sistemin banka ve Merkez Bankası gibi kurumları ortadan kaldırarak doğrudan kişiler arasında para ve varlık transferi ile saklama ortamı oluşturduğunu ifade etti.

Polat, Bitcoin’in 2009-2013 yılları arasında internetin yeraltı ekonomisi tarafından keşfedildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Burada özellikle uyuşturucu, silah gibi birtakım satışlar oldu ve bu alım satımlarda bir para birimi olarak kullanılıyordu. Zamanla gelişince döviz büroları da olmaya başladı. Dünyanın diğer paraları üzerinden de alınıp satılıp yatırımcıların da gündemine girdi. İlk kurulduğunda bir dolar bin 309 Bitcoin’di, şuanda bir Bitcoin 18 bin dolar. Dolayısıyla 16-17 milyon kat büyüyen bir dijital para biriminden bahsediyoruz. Türkiye’de alım satım yapan 3-4 kripto para borsasının bilgilerine göre aşağı yukarı 150 bin kişi alım satım yapıyor.”







“Çok kaygan bir platform”

Dijital cüzdan açmasını bilmeyen ve internetle hiç ilişkisi olmayan insanların Bitcoin’e yatırımcı olmaya çalıştıklarını, bu durumun tehlikeli olduğunu vurgulayan Polat, “Bu konuda aracı olarak kullanılan kişiler tarafından da dolandırılanlar var. Yatırımcıların bu konularda dikkat etmesi lazım. Çok kaygan bir platform burası, bilmeyen hiç kimsenin adımını bile atmaması lazım.” ifadelerini kullandı.

Bitcoin’ini kullanacak ve yatırım yapacak kişilerin interneti iyi bir biçimde kullanabilmesi gerektiğini anlatan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bitcoin, finans kurumları ve devletler için tehdit. Bir defa bu paralar aracısız kullanılmaya başladığından itibaren bankada değil dijital cüzdanlarda saklanmaya başlanacak paralar, o yüzden bankalar için bir tehdit. Ama daha büyük tehdit, artık Bitcoin kullanılmaya başlanırsa devletlerin enflasyon ve vergi gibi yönetim araçlarını da elinden alan bir noktaya gidiyor. Onun dışında Bitcoin ile ilgili yatırım yapanlar bu işi normal bir hisse senedi alıp satar gibi zannettikleri için burada manipülasyon yapıldığını bilmiyorlar. Burada herhangi bir kural ve düzenleme yok. Sizin o paranız herhangi bir borsaya gittiğinde, o borsa hacklendiğinde paranızı koruyacak herhangi bir devlet ve finansal bir kurum yok. Ayrıca normal hisse senedi alım satımı gibi zannettikleri için mesela çok yüksek çıkışlarda Bitcoin almak ve ondan sonraki dramatik düşüşlerde aslında hiç elinden çıkartılmaması gerekirken çıkartmak gibi tam yatırımcılığın tersine refleksleri oluyor insanların. Türkiye’de gördüğüm kadarıyla insanların çoğu para kazanmak yerine tam tersine ellerindeki avuçlarındakini de kaybediyorlar. Burada kazananlar, bu işe uzun vadeli yatırım yapıp çok önceden alanlar ve ellerinde tutanlar. İki sene önce alsaydınız bunu 400 dolardı.” AA