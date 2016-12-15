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Yeni araç muayene ücretleri belli oldu

Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere zamlanacak. Buna göre yılbaşından itibaren otomobil muayene ücretleri 191,16 liradan 198,24 liraya çıkacak.

Yeni araç muayene ücretleri belli oldu
Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2017'de yeniden belirlenecek. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2017 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidilecek.
Buna göre, yılbaşından itibaren muayene ücretleri, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 258,42 liradan 267,86 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 191,16 liradan 198,24 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 97,94 liradan 101,48 liraya yükselecek.
Yetki belgesi ücretleri de artacak
Öte yandan, yılbaşından itibaren araç muayene yetki belgesi ücretleri de artacak. Araç muayene işletme yetki belgesi ile geçici işletme yetki belgesi 120'şer lira, yola elverişlilik muayenesi yetki belgesi de 24 bin 613 lira olacak.
(haberler.com)
 
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