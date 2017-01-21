Yeni mezunlara maaş desteği İşsizliği azaltmak ve istihdamı artırmak amacıyla bu yıl 880 bin kişilik aktif işgücü ve istihdam programları uygulanırken son olarak buna 'Artı İstihdam Programı' eklendi.

İşsizliği azaltmak ve istihdamı artırmak amacıyla bu yıl 880 bin kişilik aktif işgücü ve istihdam programları uygulanırken son olarak buna Artı İstihdam Programı eklendi. Programla katma değeri yüksek alanlarda öncelik üniversite olmak üzere ilave işe alınacak her mezun için ilk yıl net asgari ücretin yarısını (702 lira), ikinci yıl ise yüzde 25'ini devlet karşılayacak.

Ekim 2016 itibarıyla Türkiye'de yüzde 11.8 olarak açıklanan işsizlik oranı, ekim ayları itibarıyla küresel krizin yaşandığı 2009 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Çalışma çağındaki nüfusumuz bir yılda 856 bin kişi, çalışmak isteyenlerin sayısı ise 911 bin kişi arttı. Türk ekonomisi son bir yıllık dönemde sadece 411 bin kişilik ilave istihdam yaratabildi. Bu nedenle işsiz sayımız 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişiye ulaştı. Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 11.8 iken, 15- 24 yaş grubundaki gençler arasında işsizlik yüzde 21.2 seviyesinde bulunuyor. Bu oran genç erkeklerde yüzde 17.9, genç kadınlarda ise yüzde 27.1 seviyesinde yer alıyor.

5 milyar lira ücret desteği

İşsizlikteki bu artışı durdurmak için hükümet çare arayışlarını sürdürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bu hafta yaptığı açıklamada 880 bin kişilik istihdam hedefleyen program uygulayacaklarını açıkladı. İşbaşı eğitim programlarıyla 300 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. İşbaşında eğitim programı, ek külfet getirmediği, hatta bedava işgücü avantajı sağladığı için işveren tarafından tercih ediliyor. İşsizler de hem para kazanıyorlar hem de mesleklerini işbaşında geliştirme şansına sahip oluyorlar. İşyerlerini ve sektörleri tanıyorlar. Eğitim gördükleri işyerlerinde kalıcı iş sahibi olabiliyorlar.

Tam zamanlı olarak işbaşı eğitim programına katılanlara bu yıl 11 ay süreyle aylık bin 404 TL net ücret ödenecek. Program boyunca Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. Devlet, 300 bin kişi için bir yılda toplam 5 milyar lira dolayında harcama yapacak.

Para kazanıp iş öğrenecekler

İşveren, işbaşında eğitim görenlere ücret ödeyip ödememe konusunda serbest olacak. İsteyen işveren hiç ilave ücret ödemeyecek. İsteyen işveren ise ilave ücret ödeme yoluna gidebilecek. İlave ücret ödeyen işveren bunu gelir vergisi matrahından düşebilecek.

İşbaşında eğitim programına katılanlar eğitim yapacakları işyerini kendileri bulabilecekleri gibi İŞKUR'dan da kendilerine uygun işyeri bulunmasını talep edebiliyorlar. İşverenlerin de niteliklerini belirtecekleri işçileri, işbaşında eğitmek üzere İŞKUR'dan talep etme hakları bulunuyor.

Programa katılanlar hem para kazanıp hem iş öğreniyorlar. İşverenler de bu kişileri iş başında tanıyarak kalıcı olarak istihdam ihtiyacını karşılayabiliyorlar. Üstelik hiç para ödemeden ve mali külfete katlanmadan aradıkları elemanı bulma olanağına sahip oluyorlar.

(finans.haberler.com)

