Yeni Sanayi Sitesinin tapusu alındı

380 bin 500 metrekarelik alanı kapsayan yeni sanayi sitesinin tapu alma töreni Belediye Başkanlığı makamında Başkan Vekili Adnan Sezer eşliğinde gerçekleşti. Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı İbrahim Karagöz beraberindeki kooperatif üyeleri ve sanayi esnafıyla tapuları alarak en kısa zamanda çalışmaların başlanması temennisinde bulundu. Başkan vekili Adnan Sezer de tapuları alınan yeni sanayi sitesinin Develi’ye ve sanayi esnafına hayırlı olması temennisinde bulundu.