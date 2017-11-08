380 bin 500 metrekarelik alanı kapsayan yeni sanayi sitesinin tapu alma töreni Belediye Başkanlığı makamında Başkan Vekili Adnan Sezer eşliğinde gerçekleşti. Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı İbrahim Karagöz beraberindeki kooperatif üyeleri ve sanayi esnafıyla tapuları alarak en kısa zamanda çalışmaların başlanması temennisinde bulundu. Başkan vekili Adnan Sezer de tapuları alınan yeni sanayi sitesinin Develi’ye ve sanayi esnafına hayırlı olması temennisinde bulundu.
Yeni Sanayi Sitesinin tapusu alındı
Muayene İstasyonunun arkasına yapılacak ve toplam alış bedeli 6 milyon 800 bin lira olan Yeni Sanayi Sitesinin tapusu alındı.
08 Kasım 2017 Çarşamba 15:00
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