Yenilenebilir enerjiye 11,5 milyar liralık destek Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması kapsamındaki santrallerden üretilen elektriğe, 2016'da 11 milyar 479 milyon liralık destek sağlandı.

Geçen yıl, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında üretilen 59 milyar kilovatsaat elektriğe, 11 milyar 479 milyon 187 bin 175 liralık teşvik ödendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerinden yapılan derlemeye göre, YEKDEM kapsamındaki rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi santrallerinden geçen yıl 59 milyar kilovatsaat elektrik üretildi.

Geçen yıl bu kapsamdaki santrallerden üretilen elektriğe toplamda 11 milyar 479 milyon 187 bin 175 lira teşvik ödendi. Bu miktarın 463 milyon 923 bin 362 lirası lisanssız güneş enerjisi santrallerinden üretilen elektrik için sağlandı.

En yüksek üretim Mart 2016'da

Öte yandan, YEKDEM kapsamındaki elektrik santrallerinden en fazla elektrik üretimi 5 milyar 213 milyon 866 bin 92 kilovatsaat ile mart ayında gerçekleşti. En düşük üretim ise 2 milyar 583 milyon 284 bin 81 kilovatsaat ile kasım ayında gerçekleşti.

Geçen yıl YEKDEM kapsamında 556 santralin toplam kurulu gücü 14 bin 684 megavatı bulurken, bu yıl ise toplamda 17 bin 400 megavat kurulu güce sahip 647 tesisten elektrik alımı yapılacak. Bu santrallerden 2017'de 69 milyar 23 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi hedefleniyor.

YEKDEM kapsamındaki santrallere, kilovatsaat başına rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar cent, jeotermal için 10,5 dolar cent, biyokütle ve güneş için de 13,3 dolar cent teşvik veriliyor. Bu teşvikler yerli ekipman kullanımına göre ufak çapta değişiklikler gösterebiliyor.

AA

