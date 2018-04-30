Yerli oto 2021'de yollarda

Yerli otomobil hayali gerçek oluyor. Türk halkının ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulundurularak geliştirilecek yerli otomobilin ilk prototipi 2019'da tanıtılacak. Seri üretime geçiş ise 2021 sonunda planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 2 Kasım 2017 tarihinde imzalanan protokol ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu'dan oluşan Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (OGG) eylem planı belli oldu.

Buna göre, orta vadede tek bir platform üzerinde 5 farklı elektrikli araç modeli üretilecek.

Üç fazdan oluşacak proje için yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesi yapılacak. OGG, Türk sanayisi ve teknolojisi açısından bir dönüm noktası olacağı düşünülen bu proje için kapsamlı bir strateji oluşturmaya çalışıyor. Türk halkının görüş ve beklentilerine göre Türkiye'nin otomobilini tasarlayan OGG, tüketicilerin isteklerine önem verecek.

BABAYİĞİTLER KİM?

TURKCELL: Türkiye merkezli yerli ve millî olan teknolojik iletişim operatör şirketi. GSM, 2G , 3G , 4G ve 4.5G operatörü.

ANADOLU GRUBU: İçecek, otomotiv, perakende, otomotiv gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Anadolu Holding: 1950'de kuruldu.

BMC: 1964'da kurulan BMC, ticari araçların yanı sıra ve askeri araçlar da üretiyor.

KARSAN: 1966'da kuruldu. Yüzde 100 Türk sermayeli hafif ticari araç üretimi yapıyor. Kendi markasının yanı sıra dev firmalar için de fason üretim gerçekleştiriyor.

ZORLU HOLDİNG: Tekstil, tüketici elektroniği, beyaz eşya, bilgi teknolojileri, enerji, gayrimenkul, metalürji ve savunma sektörlerinde faaliyet gösteriyor (İNTERNETHABER.COM)