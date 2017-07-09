Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü CNN Türk'te katıldığı canlı yayında yerli otomobli ve yerli uçak prjeleriyle ilgili konuştu. Bakan "Türkiye'nin altyapısı sadece markası yok. Hedefimiz yerli otomobilin 2019 yılında yollarda olması" dedi.Yerli uçak için de çalışma yapıldığını onun için de hedefin 2023 olduğunu dile getirdi.
Yerli otomobil için hedef 2019
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'Hedefimiz yerli otomobilin 2019'da yollarda olması' dedi.
09 Temmuz 2017 Pazar 15:06
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Anahtar Kelimeler:2019HEDEFYERLİ OTOMOBİL
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