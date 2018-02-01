Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yerli otomobilin görüntüsü birkaç aya çıkacak

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, yerli otoda ilgili komitelerin kurulduğunu, birkaç ay içerisinde aracın profiliyle ilgili açıklama yapacaklarını belirtti.

Yerli otomobilin görüntüsü birkaç aya çıkacak

Yerli otomobilin 5 babayiğidinden biri olan Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, çalışmaların iyi gittiğini ve 5 ortağın da özveriyle çalıştığını söyledi. Danışmanlık firması Boston Consulting'in ismini açıkladığı için ortakların tepkisini çektiğini dile getiren Özilhan, "Konuşmama kararımız var ama şunu söyleyebilirim: Komiteler kuruldu. Birkaç ay içerisinde otomobilin profili ile ilgili açıklama yapabileceğiz" dedi.



BABAYİĞİTLER UZMANLIK ALANLARINA GÖRE GÖREV DAĞILIMI YAPACAK

Sabah'ın haberine göre, yerli otomobilde 5 babayiğit kendi uzmanlık alanlarına göre projede yer alacak. Buna göre yazılımı Turkcell, elektronik aksamı Vestel, üretimi BMC, satış ve pazarlamayı Anadolu Grubu, tasarım ve mühendisliği ise Kıraça Holding'in yapması bekleniyor. 5-6 saatte doldurulabilecek bataryaya sahip olacak yerli otomobilin 100 kilometrede 2 liralık şarj maliyeti olacak. Araçta ayrıca otomatik pilot özelliğinin de olması planlanıyor.(SON DAKİKA.COM)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
YERLİ OTOMOBİLANADOLU GRUBUTuncay özilhan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.