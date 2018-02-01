Yerli otomobilin görüntüsü birkaç aya çıkacak

Yerli otomobilin 5 babayiğidinden biri olan Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, çalışmaların iyi gittiğini ve 5 ortağın da özveriyle çalıştığını söyledi. Danışmanlık firması Boston Consulting'in ismini açıkladığı için ortakların tepkisini çektiğini dile getiren Özilhan, "Konuşmama kararımız var ama şunu söyleyebilirim: Komiteler kuruldu. Birkaç ay içerisinde otomobilin profili ile ilgili açıklama yapabileceğiz" dedi.





BABAYİĞİTLER UZMANLIK ALANLARINA GÖRE GÖREV DAĞILIMI YAPACAK

Sabah'ın haberine göre, yerli otomobilde 5 babayiğit kendi uzmanlık alanlarına göre projede yer alacak. Buna göre yazılımı Turkcell, elektronik aksamı Vestel, üretimi BMC, satış ve pazarlamayı Anadolu Grubu, tasarım ve mühendisliği ise Kıraça Holding'in yapması bekleniyor. 5-6 saatte doldurulabilecek bataryaya sahip olacak yerli otomobilin 100 kilometrede 2 liralık şarj maliyeti olacak. Araçta ayrıca otomatik pilot özelliğinin de olması planlanıyor.(SON DAKİKA.COM)