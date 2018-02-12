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Yerli otomobilin üretim yeri henüz belli değil

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobile ilişkin "Şirketleşme ve bir CEO atama aşamasındayız. Fakat yer konusunda yapılmış hiçbir çalışma yok" dedi.

Yerli otomobilin üretim yeri henüz belli değil
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobile ilişkin "Şirketleşme ve bir CEO atama aşamasındayız. Fakat yer konusunda yapılmış hiçbir çalışma yok. 22 ilden talep var, bu talepler önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde değerlendirilecek" dedi.
Özlü, "Yerli otomobilin şarj üniteleri Erzurum'da mı üretilecek?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:
"Öyle bir şey yok. Henüz daha çalışıyoruz. Şirketleşme ve bir CEO atama aşamasındayız. Dolayısıyla yer konusunda yapılmış hiçbir çalışma yok. Yer konusunda 22 ilden talep var, bu talepler önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde değerlendirilecek, yer konusu daha belli değil."
Bakan Özlü, yerli otomobil çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.
(finanshaber)
 
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