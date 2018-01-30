Yerli otomobilin yeri hazır

Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu ve Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç yerli otomobil ve serbest bölge yatırımları ile ilgili olarak düzenlenen toplantıda çeşitli bilgiler verdi.

Büyükkılıç, yönetim kurul üyeleri ve iş adamlarının hazır bulunduğu toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis’in de katılımları ile gerçekleşti.

Kayseri Serbest Bölgesinin arazisi, ulaşımı, lojistik merkezi, yan sanayileri, kalifiyeli eleman ve üniversiteleri ile otomobil üretimi için hazır olduğunu belirten Kayseri Serbest Bölgesi Aş. Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Serbest Bölgesinin Mersin limanına 320 km, Devlet demiryolları yükleme rampasına 900 metre, uluslararası karayoluna 600 metre, Hava limanına ise 15 km uzaklıkta bulunduğunu söyledi.







Kayseri Serbest Bölgesi’nin gerek kapsadığı alan gerek ise yatırımcılara sağladığı kolaylık ve alt yapı yatırımları açısından son derece cazip bir yer olduğunu hatırlatan Memduh Büyükkılıç, özellikle otomotiv yatırımları için çok büyük arazisi ile arsaların diğer bölgelere kıyasla daha ucuz olmasının yerli otomobil için Kayseri Serbest Bölgesinin adres olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan yerli otomobil üretimi için yer aramanın gerek olmadığını, Kayseri’nin her şeyi ile buna hazır olduğunu ifade eden Serbest Bölgesi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç “Kayseri Serbest Bölgesi artık kendini aşan bir üretim merkezi olmuştur. Çünkü hem dünya teknolojileri ile yarışacak olan üretim tesisleri birer birer hizmete açıldığı gibi bu tesisler bir dünya markası olma yolundadır. Teknolojiye yatırım yapılmaktadır. Kayseri coğrafi yeri ile ayrıca stratejik bir merkezdir. Avrupa, Asya ile Orta Doğu arısında bir köprü ve geçiş noktasındadır“ dedi.







“Kayseri hem üretir, hem de ticaret yapar”

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise “Kayseri hem üretir, hem de bunun ticaretini yapar. Dolayısı ile Kayseri bir kazanç şehridir. Kayseri Serbest Bölgesi de Kayserili girişimciler için bir kazançtır, bir fırsattır. Bunun iyi değerlendirilmesi gerekir. Kayseri Serbest Bölgesi sadece Kayseri için değil İç Anadolu bölgesi için bir kazançtır. Bunun iyi değerlendirilmesi gerekir ki Kayseri kazansın ve kazandırsın. Bugün Serbest Bölgenin başarısı konuşuluyor ise bunda Melikgazi Belediyesi Başkanı ve Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın büyük bir payı var” dedi.







“Kayseri Orta Anadolu’nun göz bebeği”

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de Kayseri’nin Orta Anadolu’nun göz bebeği olduğunu belirterek; “Ticari anlamda bölgesel bir güç. Serbest Bölgenin faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Ciddi anlamda büyük bir istihdam var; büyük bir yatırım var. Kayseri ihracatına hem de Türkiye’nin ihracatına büyük bir katkısı var. Otomotiv sanayinin gelmesi noktasında Kayseri bu anlamda alt yapıya sahip bir şehir, hem coğrafi olarak, hem sanayi anlamında, hem de bölgesel olarak da sahip. Serbest Bölgesinin cazibe merkezi olmasında Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Büyükkılıç’ın ve ekibinin büyük katkıları vardır. Bu da Kayseri’ye ve Kayserililere hizmet, gelişme ve büyüme olarak yansımaktadır.” dedi.

Kurum Haberi