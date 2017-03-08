Yerli teknoloji tarımla buluşacak

Günümüzdeki hızlı teknolojik gelişmeler tarım işletmeciliğini yeni bir seviyeye taşıdı. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler tarımı ve tarım teknolojilerini de etkilemiş ve daha akıllı tarım ve makine sistemlerini ortaya çıkardı. İnsansız Hava Araçları da bu gelişen teknolojik ürünlerin başında gelmeye başladı.

Geleneksel olarak veri toplamada uydular ve hava araçları kullanılıyor. Bazı uydu sensörlerinin çözünürlükleri artırılmış olsa da, bulutla örtülü alanlar ve bitki yetiştirme süreci sırasında tekrarlı ölçümlerin yapılması konuları hala çözüm bekliyor. İnsansız Hava Aracı ile yürütülen uzaktan algılama, yüksek çözünürlüklü veri toplamaya olanak sağlamasının yanı sıra istenildiği zaman tekrarlı uçuşlara da izin veriyor.

İnsan gözünün göremediği dalga boylarında da veri toplayabilen özel kameralar (multi spektral kamera) taşıyan insansız hava araçlarıyla bitki hastalık ve zararlılarının tespiti, rekolte tahminiyle verimi artıracak hassas tarım uygulamalarına altyapı sağlayacak çiftlik yönetim sistemi için ASELSAN ile olası iş birlikleri görüşmek üzere, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde proje koordinatörleri tarafından organize edilerek ASELSEN yetkileri ile toplantı yapıldı.

İnsansız Hava Aracı ile Görüntü İşleme Temelli Hassas Tarım Uygulamalarında, ASELSAN'ın insansız hava araçları ve görüntü işleme alanında yürüttüğü çalışmalardan edinilen bilgi birikiminin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde görevli mühendislerin zirai bilgileri ile birleştirilerek zararlı tespiti ve rekolte tahmini gibi temel tarımsal uygulamalarda faydaya dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda insansız hava aracı üzerinden spektrumun hem görünür hem de gözle görülemeyen kısımlarından yüksek çözünürlüklü veriler toplanacak.

Bu sayede öncelikle TR72 bölgesinde bulunan tarım arazilerinin teknik ve ekonomik şekilde kullanılması, korunması, tarım dışı kullanımlar için alternatif alanların belirlenmesi, mevcut arazi kullanımının ortaya konulması ve tarıma elverişli olmayan arazilerin değerlendirilme şeklinin belirlenmesinin yanı sıra hayvansal işletmelerin etkin kontrolü sağlanacak.

Haber: Fatma URAL





