Yerli ve milli marka: Gevher Hotel

Şehir merkezine çok yakın bir konumda olan Necip Fazıl Bulvarında hizmet veren Gevher Hotel, 6 Corner Deluxe 2 Superior Suit ve 33 standart oda olmak üzere toplam 41 oda ve 90 yatak kapasiteli olup Turizm Bakanlığı Belgeli kentimizin modern, konforlu ve tercih edilen otellerinden birisi konumunda. Kurulduğu 2014 yılından bu yana, konaklayan müşterin oyları neticesinde “Müşteri Memnuniyet Ödülü” alan otel, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından açılan destek programında şehrimizde en başarılı proje seçilen tek hotel olma özelliğini de elinde bulunduruyor.Genel Koordinatör Hüseyin Saççıoğlu, Gevher Hotel’in yerli ve milli bir marka olduğunu belirterek; “Kime ve neye hizmet ettiğini bilmediğimiz ecnebilerin ismini değil, bu şehre bu yüce medeniyete hizmet etmiş Dünya Tıp tarihinde ilk Tıp Fakültesi olarak kabul edilen Darüşşifa’yı yaptıran Selçuklu sultanlarından Gevher Sultan’ın ismini taşımamız bizim için ayrı bir onur ve gururdur. Bu onura layık kaliteli, milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda hizmet etmek, çalışma azmimizi artırıyor” dedi.Otel’in açıldığı günden bu yana çok yoğun bir emek sarf ettiklerini anlatan Saççıoğlu; “Bu emek yanında müşteri odaklı bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Odalardaki değerlendirme formlarını dikkatle takip ediyoruz. Çünkü bu hizmet kalitesindeki sürdürülebilirlik açısından çok önemli. Tabi ki burada şunu da unutmamak lazım; bütün misafirlerin ortak istek ve talepleri olabileceği gibi münferit taleplere karşı da tecrübemizle duruma göre hareket etmemiz gerekebiliyor. Zira kimi olumsuzluklar karşısında da yeri geldiğinde nasıl özür dilenir onu da bilmek gerekiyor. İşimizi severek yapıyoruz. Bununla birlikte otelimizde konaklayan misafirlerin memnuniyet ifadelerini duymak, tüm yorgunluğunuzu alıyor. Otelimizde Türk kültürünün misafirperverliğini içtenlikle göstermeye çalıştığımız için, bu zaten bizim doğamızda olduğundan birçok müşteriyi sanki evimize gelen özel konuğumuz gibi karşılayıp hatta çıkışta bir Türk kahvesi içmeden göndermemeye dikkat ediyoruz. Çoğu zaman araçlarına kadar uğurluyoruz. Otelcilikte başta tesisin kuruluşundaki modern ve estetik mimari, sıcak yapı insanların rahatı açısından çok önemli. Daha sonrası ise sizin işletme olarak her kesimi rahat ettirecek bir hizmet anlayışını sergilemenize bağlı. Çünkü kimi müşterimiz yatağın kalitesine ve odanın konforuna çok önem veriyor, kimisi hızlı bir internet alt yapısının otelde bulunmasına, kimisi güzel lezzetli bol çeşit bir kahvaltıya, kimisi aşırı derecede temizliğe hassasiyet gösteriyor. Burada bizlere düşen ise bu unsurları bir arada toplayarak mükemmel müşteri memnuniyetini sağlamak için gayret etmek” şeklinde konuştu.Misafirleri aile sıcaklığında ağırladıklarını dile getiren Saççıoğlu şunları söyledi:“Hotelimizde Erciyes manzaralı terasımız, fitness salonlarımız, toplantı ve konferans salonlarımız, tüm otel kapsamında ücretsiz wifi tercih sebebi olmamızda etkili olmaktadır. Ayrıca bütün odalarımızda geniş ekran led televizyonlar, ücretsiz çay, nescafe yapabilme imkanı sağlayan kettle set, diş fırçasından ayakkabı cilasına bir çok buklet ve rahat konforlu dekorasyon ile hizmet verilmektedir. Gerçekçi olmak lazım ki; Kayseri şehir otelciliğinde konaklama tesislerinin son zamanda epey artmasıyla pastadaki pay tüm oteller için daraldı. Kapanan konaklama tesislerini de göz ardı etmemek gerekir.”Kış turizmine büyük önem verdiklerini, bununla ilgili de kayak severler için özel bir paket hazırladıklarını anlatan Saççıoğlu; “Dileyen misafirlerimiz için Erciyes’e servis hizmeti ve kayak ekipmanları kiralama hizmeti sunuyoruz. Gelen kayak severlerimizden duyduğumuz dağ ile ilgili olumlu yorumlar hepimizi sevindiriyor. Turizm hem cari açığın kapanmasında, hem de şehrin, taksicisinden pastırmacısına, lokantasına, hediyelik eşya satıcısına kadar birçok sektöre faydalı oluyor. Bu yüzden çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.Gevher Hotel konuklama hizmeti dışında yemekli iş toplantılarınızda ve özel davetlerinizde dünya mutfağının ve yöresel yemeklerimizin enfes lezzetini, misafirlerine sunan, muhteşem Erciyes manzaralı terası ile birlikte toplam 140 m2’lik restaurantta misafirlerini ağırlıyor.Gevher Hotel’in özenli ve işinde uzman ekibi; konferans, toplantı, bayi toplantısı, panel, workshop ve farklı kurumsal etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazır konferans ve toplantı salonlarıyla misafirlerine daima daha fazlasını sunmak için hizmetinizde. Gevher Hotel sayesinde, toplantı ve seminerlerinizi modern bir atmosferde, üstelik de özel tatlar eşliğinde gerçekleştirmek düşündüğünüzden çok daha kolay!Son teknoloji ile donatılmış toplantı salonları, kolonsuz ve gün ışığı görebilen, fuayesi ile birlikte 110 m2’lik Osmanlı Toplantı Salonu ve yine kolonsuz gün ışığı görmeyen (sinevizyon izlemi yoğun toplantılar için),fuayesi ile birlikte 60 m2’lik Selçuklu Toplantı Salonu ile Gevher Hotel, sizlere en yüksek seviye standartlarında hizmet sunmayı vaat ediyor.