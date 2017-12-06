YEŞİL MERCİMEK DE KAPSAMA ALANINDA

Kayseri Pancar Kooperatifi, ülkemizin ihtiyacının yine ülkemizden karşılanması hususunda duyarlılık göstererek yeşil mercimeği de sözleşmeli ekim yapılan ürünler kapsamına dahil etti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2015-2016 yıllarındaki toplam mercimek üretimi 360 bin ton, Türkiye’de tohumluk kullanım dışında tüketilen mercimeğin ise 421 bin ton olduğu belirtiliyor.



Kayseri Pancar Kooperatifi tarafından başlatılan sözleşmeli tarımın mercimeği de kapsamasını isteyen çiftçilerden gelen yoğun talep üzerine yeşil mercimek için de sözleşmeli ekim dönemi başlatıldı

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Tohumu ise Mercimek Yetiştiriciliğinde Saskatchewan Üniversitesi’nde kurulan Mahsül Geliştirme Merkezinde önemli araştırmaların yapıldığı, mercimek çiftliklerinin kurulduğu Kanada’dan temin edildiği belirtildi.



Ayrıca; Ülkemizde genellikle mercimeğin yazlık çeşitlerinin ekimlerinin yapılırken Kayseri Pancar Kooperatifi bazı çiftçilerden gelen talep üzerine güz ekimi denemelerini de başlatması çiftçiler tarafından olumlu karşılandı.







Eskiden kuru bakliyat tarımı ve özellikle mMercimek tarımında uygun coğrafi şartlar, toprak yapısı ve iklim şartları göz önüne alındığında en uygun bölge olan Yozgat-Kayseri’de Kayseri Pancar Kooperatifi tarafından başlatılan Sözleşmeli tarım sayesinde bölgenin yeniden bakliyat ürünlerinde söz sahibi olmasına katkı sağlaması bekleniyor.



3 bin dekar arazide üretilecek

Öte yandan; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Şeker pancarı dışındaki hububat ve bakliyat ürünlerinde de 2018 yılı sözleşme taleplerinde büyük artış yaşandığını, 30 bin dekar arazide nohut, 3 bin dekar arazide yeşil mercimek ekimi sözleşmesi yapıldığı açıkladı.



Kurum Haberi

