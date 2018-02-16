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Yeşilhisar’da sözleşme sevinci

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Yeşilhisar Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak, imza altına alındı. 

Yeşilhisar’da sözleşme sevinci

Yeşilhisar Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen törene, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz, sendika ve belediye yetkilileri katıldı.
Törende konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte ücretlere ve sosyal haklara yüzde 13 oranın da zam yapılacağını söyledi.
Çelik, " İmzalanan bu toplu iş sözleşmesi 2018 yılının ilk toplu iş sözleşmesidir. Yeşilhisar Belediyesinde birlik beraberlik, huzur içerisinde bir çalışma ortamı var. Bu ortamın oluşmasında ve sözleşmemizin hazırlanmasında emeği geçen müdürlerime de teşekkürlerimi sunuyorum. İmza altına aldığımız sözleşmemizde Yeşilhisar belediyemize ve üyelerimize hayırlı uğurlu olsun. " dedi.
Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz ise, işçilerine imkânları nispetinde en iyi zammı verdiklerini söyleyerek, " Sözleşmemiz arkadaşlarımıza ve belediyemize hayırlı uğurlu olsun. Aileleriyle birlikte aldıkları maaşları güle güle harcasınlar " şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Çelik günün anısına Belediye Başkanı Akdeniz’e bir plaket takdim etti.

İHA
 

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