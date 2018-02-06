Yıl sonu ihracat hedefimiz 2,2 milyar dolar

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen "Kültepe Ekonomi Zirvesi"ne konuşmacı olarak katıldı.

ASKON Kayseri Şubesi’nin Kayseri’de bir ilki başlattığını ve bu girişimin çok başarılı olacağına inandıklarını ifade eden KAYSO Başkanı Büyüksimitci, gayretlerinden ve böyle bir toplantıyı Kayseri’de düzenlediklerinden dolayı ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan ve ekibine teşekkür etti.

Kayseri’nin tarıma elverişli alanları olamadığından dolayı eskiden beri ticaretle uğraştığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Kültepe’de bulunan tabletlerde Kayserililerin hep ticaret yaparak bu şehri geliştirdiğini görüyoruz. Ticarette dürüstlüğü ilke edinmiş Kayserili tüccarlar şehri zenginleştirmeye başlamışlar. Ancak Kayseri gibi Anadolu’da bulunan birçok ilin sanayileşme olmadan çok gelişmesi ve zenginleşmesin mümkün olamayacağını gören tüccarların bir kısmı 1926 yılında devlet tarafından kurulan Tayyare fabrikası ve Tank tamir fabrikalarından sonra, özel teşebbüs olarak sanayi tesisleri kurmaya başlamışlar ve Kayseri’de sanayileşmenin temellerini atmışlardır” dedi.

“Bugün geldiğimiz noktada Kayseri olarak sanayi şehri olma yolunda ciddi mesafeler aldık” şeklinde sözlerine devam eden ve Kayseri Sanayisi Odası’nın 1.421 üyesi olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci, Kayseri’nin Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden bir tanesi olduğunu, üç OSB ve üretim ağırlıklı bir serbest bölgede toplam 42 milyon metrekare alanda yaklaşık 1.700 civarında firma ile üretim yaptıklarını söyledi.

Kayseri’nin muadil illere göre tam istedikleri yerde olmadığını kaydeden Başkan Büyüksimitci, “Bizde boş durmuyoruz. Bu açığı kapatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2017 yılını 1 milyar 900 milyon dolar civarında bir ihracatla kapattık. 2018 yılı içinde kendimize 2.2 milyar dolarlık hedef koyduk” diye konuştu.

Başkan Büyüksimitci, Türkiye’nin ocak ayı ihracatının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarken, Kayseri’nin Ocak ayı ihracatının yüzde 27 civarında arttığını, bu performansı yıl içerisine yayarak, hedefledikleri rakama ulaşacaklarını söyledi.

Kayseri gibi tam endüstrileşememiş ama potansiyeli olan illerin daha önceki teşviklerden tam olarak yararlanamadığını, teşvik verilen illerde de istenilen verimin alınamadığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Teşvik sisteminde potansiyeli olan illerin mağdur edilmemesi çok önemli. Kayseri gibi illerin yatırım iştahını artıracak şekilde teşviklerin yeniden gözden geçirilmesini düşünüyoruz. Yerli otomobil ve benzeri büyük yatırımlarda yatırımların Anadolu’ ya özellikle Orta Anadolu havzasında olması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Marmara havzası dolmuş taşmıştır. Limana yakın olması gerektiğini yönünde yanlış bir kanaat var. Bu tür yatırımların ülke sathına yayılması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu. İHA

