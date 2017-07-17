Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yıl sonuna kadar vergi artışı yapılmayacak

Maliye Bakanı Ağbal, yıl sonuna kadar vergi artışının yapılmayacağını söyledi.

Yıl sonuna kadar vergi artışı yapılmayacak
Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi artışıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Ağbal, yıl sonuna kadar vergi oranlarında artış olmayacağını söyledi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.