Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi artışıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Ağbal, yıl sonuna kadar vergi oranlarında artış olmayacağını söyledi.
Yıl sonuna kadar vergi artışı yapılmayacak
Maliye Bakanı Ağbal, yıl sonuna kadar vergi artışının yapılmayacağını söyledi.
17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:36
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