Yılın ilk sözleşmesi Yeşilhisar’da yapıldı Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Yeşilhisar Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.



Yeşilhisar Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen törene, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz, sendika ve belediye yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte maaşların yüzde 12 oranın da artacağını ve 2017 yılının ilk toplu iş sözleşmesini Yeşilhisar Belediyesinde imza altına aldıklarını söyledi.

Çelik, "Yeşilhisar Belediye Başkanımız işçilerini sevdiği için burada hiçbir zorluk çekmiyoruz. Bu yıl taban yevmiye uygulaması yapılarak da en düşük yevmiye 100 Türk Lirası olarak kabul edildi. Bundan dolayı Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlarımızın da Yeşilhisar Belediyemizden her hangi bir alacakları bulunmamaktadır. Burada birlik beraberlik, huzur içerisinde bir çalışma ortamı var. Sözleşmemizin hazırlanmasında emeği geçen müdürlerime de teşekkürlerimi sunuyorum. İmza altına aldığımız sözleşmemizde Yeşilhisar belediyemize ve üyelerimize hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz ise, işçilerine imkânları nispetinde en iyi zammı verdiklerini söyleyerek, " Sözleşmemiz arkadaşlarımıza ve belediyemize hayırlı uğurlu olsun. Aileleriyle birlikte aldıkları maaşları güle güle harcasınlar " şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Çelik günün anısına Belediye Başkanı Akdeniz’e bir buket çiçek takdim etti.

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