Yılmaz: “Gelişmek için çok çalışmalıyız”

Düzenlenen toplantıya KAYSİAD Başkanı İbrahim Yılmaz, iş adamlarından Saffet Arslan, Mehmet Sağıroğlu, Kemal Nakipoğlu, İdris Demirel, Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Somuncu ve üyeler katıldı. Kayseri’de çok büyük bir değişimin olduğunu ve eğer değişime uyum sağlanarak eksikler giderilirse çok daha iyi yerlere gelinebileceğini belirten Dernek Başkanı İbrahim Yılmaz, “KAYSİAD olarak, sivil toplum ve siyaset dünyası olarak birlikte hareket etmek zorundayız. Ülkemizin içinde olduğu sıkıntıları ancak bu şekilde atlatabilir, üstesinden gelebiliriz. Ana fikrimiz budur ve bu yönde ülke yönetenlere elimizden geldiğince fikirler üretmek ve projeler sunmak bizim asli görevlerimiz arasındadır. Kayseri gibi bir vilayette bir sivil toplum kuruluşunun veya bir derneğin bir iş yapması, öne çıkması o kadar kolay değil. Türkiye’de kolay değil ama Kayseri’de biraz daha zor. Biraz daha fazla özveri isteyen bir yer burası. Onun için tüm arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gerçekten herkes üstüne düşeni layıkıyla yapıyor. Kayseri’de 3 organize sanayimiz, 4 üniversitemiz ve bin 700’e yaklaşan var. Diğer illerde de konfederasyona bağlı dernekler var ve biz oradaki iş durumunu aşağı yukarı biliyoruz. Kayseri bin 700 fabrikasıyla yaklaşık 1 milyar 600 milyon dolar ihracat yapan bir şehir. Fakat Denizli, 400 fabrikasıyla 2 milyar 500 milyon dolar ihracat yapan bir şehir.







Kayseri’nin oturup düşünmesi gerekir, Türkiye’nin genelinde olduğu gibi burada da çok büyük bir değişim yaşıyoruz. Kayseri çok iyi bir noktaya süratle gidiyor. Yüksek teknolojinin ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu hepimiz kavradık. Bizim eksiklerimiz var ve bu eksiklerin üstesinden gelebilirse, iyi bir teknik kadro yetiştirerek sanayinin ihtiyacını karşılar duruma gelirsek yani eğitimde reform yapabilirsek ve vergi politikalarımızda değişiklikler yapabilirsek ülke olarak Türkiye’yi kimse tutamaz. Her şeyden önce kendimize yetme mecburiyetimiz var. Bunun için de çok çalışmak mecburiyetindeyiz” ifadelerinde bulundu.







Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Somuncu ise merkezlerinin kurulması hakkında şöyle konuştu:

“KAYHAM, Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümünden Prof. Dr. Rıfat Yıldız hocamızın kent hafıza merkezlerine verdiği önemden dolayı, Avrupa Birliği Yerel Kalkınma Girişimi programı olarak Aralık 2006 ve Kasım 2007 tarihleri arasında oluşturulmuş bir merkezdir. Merkez kurulduktan sonra 2009 yılında Erciyes Üniversitesine bağlanarak, Kayseri Hafıza Merkezi (KAYHAM) olarak nitelendirdik ama YÖK’ün resmi kuralları gereği çalışmalarımıza Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak devam ediyoruz”

