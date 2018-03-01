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Yılmaz:  Ülkemiz ve işletmelerimizin gelişimi için çalışıyoruz

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Anfer Yılmaz, «Ülkemiz ve işletmelerimizin gelişimi için çalışıyoruz» dedi.

Yılmaz:  Ülkemiz ve işletmelerimizin gelişimi için çalışıyoruz

KSMMMO Başkanı Anfer Yılmaz ve beraberindeki heyet, 1-7 Mart tarihlerinde kutlanan Muhasebe Haftası dolayısıyla, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. 



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir açıklama yapan Yılmaz, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7Mart, Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır” diye konuştu. 


Başkan Yılmaz, “13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren, 3568 sayılı Meslek Yasasına istinaden 109 bini aşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir ile 18 bin stajyer ülke genelinde faaliyet göstermektedir. 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir Odası TÜRMOB çatısı altında hizmet vermektedir. 28 yıl önce yasal statüsüne kavuşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu haline gelmiştir. Kaliteli hizmet sunarak, işletmelerimizin gelişimine katkı vererek, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet ediyoruz. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışıyor. Ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan bir meslek oluşturduk. Ülkemiz ve işletmelerimizin gelişimi için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
İHA

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KSMMMOAnfer Yılmaz
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