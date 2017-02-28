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Yöresel Lezzetler Fuarı yine ilgi odağı oldu

Sun Fuar Organizasyon tarafından bazı dönemlerde açılan Yöresel Lezzetler Fuarı Kayserililerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Yöresel Lezzetler Fuarı yine ilgi odağı oldu
Kayserililer Türkiye’nin değişik yörelerinin eşsiz lezzetlerinin tek çatı altında toplandığı Yöresel Lezzetler Fuarı’nı çok sevdi. Yılda birkaç kez Dünya Ticaret Merkezi’nde açılan fuara sadece kentimizden değil ilçelerden, hatta komşu illerden ziyaretçi geliyor.  22-26 Şubat tarihleri arasında açılan ve ağırlıklı olarak Karadeniz yöresine ait lezzetlerin yer aldığı fuarda özellikle son gün büyük bir ziyaretçi akını yaşandı.
Sun Fuar Sahibi Mehmet Saçmacı Fuarda 180 katılımcının stant açtığını ve ziyaretçi sayısından son derece memnun olduklarını belirterek; “Birçok vilayetten yöresel ürünlerle alakalı firmalar gelirse firmaların sattığı ürünler her şeyiyle birinci sınıf olursa bu sonuca ulaşılır. Bu sene ilkini gerçekleştirdik, ilk sene 132 bin, geçen sene ise 150 bin civarında ziyaretçi gelmişti. Birkaç gün önceki son fuarda ise 250 bin civarında ziyaretçi geldi. Bu rakamın önümüzdeki süreçte daha da artmasını bekliyoruz” dedi.








Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
 
 
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