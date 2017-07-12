Yöresel Ürünler Fuarı yarın açılıyor

Kayseri'de gelenek haline gelen Yöresel Ürünler Fuarı’nın 9.’su yarın açılıyor. Fuarda farklı şehirlerden gelenler açtıkları stantta ürünlerini tanıtacak. Fuara gelenler her bölgenin kendine has ürününü tatma imkanı bulacak. Söz konusu fuarı önceki fuarlardan ayıran özelliği ise hem yiyecek içecek, hem giyim, hem de bahçe botanik ürünlerinin bir arada olacak olması.

Farklı konseptiyle yöresel ürünler, hediyelik eşya, giyim, ayakkabı, bahçe mobilyaları ve daha birçok ürünü bir arada bulabileceğiniz fuar 13 - 30 Temmuz tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi’nde 10.00-22.00 saatleri arasında açık kalacak.

Haber: Ramazan KARAKUŞ





